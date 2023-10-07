Число жертв в секторе Газа достигло почти 200 человек

Читайте нас в:

«В результате агрессии Израиля на сектор Газа погибли 198 человек», - передало ведомство.

Число раненных при израильских атаках составило 1610. Ранее Минздрав сообщал, что двое пострадавших попали в больницу Аль-Ахли в Хевроне, они были ранены в шею и грудь.

В Израиле по меньшей мере убиты 40 человек, более 900 пострадали, количество заложников неизвестно, писала газета Haaretz. Высокопоставленный представитель ХАМАСа Салех аль-Арури утверждал, что среди захваченных израильтян «высокопоставленные офицеры».

Вооруженная группировка ХАМАС начала операцию против Израиля ранним утром 7 октября. Со стороны сектора Газа по стране выпустили более 2200 ракет. Ранее армия Израиля ударила по силам ХАМАС возле границы с сектором Газа. Главная задача для страны - зачистки от террористов.