Число жертв урагана «Милтон» во Флориде достигло 14 человек

Ураган «Милтон» привел к разрушениям по всему штату - затопленные улицы, поврежденные дома, поваленные линии электропередач, упавшие деревья и обломки. Есть и погибшие.

«По меньшей мере 14 человек погибли в результате урагана, который обрушился на сушу к югу от Сарасоты в 20:30 (по местному времени) в среду, сообщили официальные лица», - говорится в материале.

При этом шестеро человек погибли, когда два торнадо обрушились на округ Сент-Люси на центральном атлантическом побережье Флориды перед началом шторма.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оценило совокупные страховые убытки от ураганов США, в частности, «Милтона» во Флориде, более чем в 100 миллиардов долларов, сообщили «Известия».

Ранее патрульный самолет ВМФ Мексики обнаружил рыбак на перевернутой лодке, пропавшего после прохождения «Милтона».