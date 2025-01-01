Число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15 человек

Откуда появились новые данные он не уточнил. Журналисты напомнили, что ранее суперинтендант полиции города Энн Киркпатрик подчеркивала, что может говорить о гибели только 10 человек. При этом она уточняла, что несколько пострадавших получили тяжелые для жизни травмы.

После появилась информация, что число жертв теракта выросло до 12, а теперь и до 15.

По предварительным данным , за рулем внедорожника находился 42-летний уроженец Техаса Шамсуддин Джаббар, который без остановок проехал три квартала, где работали ночные заведения и собралось большое количество людей для встречи Нового года. После остановки он начал стрелять по сотрудникам полиции и успел ранить двоих, пока его не ликвидировали ответным огнем.

Помощник главы отдела ФБР в Новом Орлеане Алтея Дункан заявила, что следствие не верит, что Джаббар действовал в одиночку. Она подчеркнула, что ликвидированный подозреваемый имел статус ветерана армии.

«Мы настойчиво проверяем каждую зацепку, в том числе и тех, кто связан с ним. Вот почему нам нужна помощь общественности. Мы спрашиваем, общался ли кто-нибудь с Шамсуддином Джаббаром за последние 72 часа», - подчеркнула она.

Президент США Джо Байден поручил ФБР взять на себя все расследование теракта в Новом Орлеане. Он также выразил соболезнования семьям погибших.