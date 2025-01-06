Число жертв теракта на ярмарке в Германии возросло до шести

«После теракта в Магдебурге зарегистрирована шестая жертва. Женщина 52 лет скончалась от полученных травм в больнице», - сказал представитель прокуратуры города Наумбурга.

Вечером 20 декабря на рождественской ярмарке в Магдебурге произошла трагедия: автомобиль въехал в толпу. Полиция подозревает, что за рулем автомобиля находился 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который мог действовать намеренно. Как сообщала газета Süddeutsche Zeitung, подозреваемый получил статус беженца в июле 2016 года и имеет вид на жительство в ФРГ.

Ранее 35 человек пострадали после наезда автомобиля на толпу прохожих в Новом Орлеане. Водитель пикапа намеренно выехал на тротуар, где гуляли люди, отмечавшие Новый год. Затем он открыл огонь по полицейским, которые пытались его задержать.