Число жертв теракта на кладбище в Иране превысило 100

Президент России Владимир Путин принес соболезнования властям Ирана после террористического акта в Кермане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства обратился в адрес президента Ирана Сейеда Эбрахима Раисы и верховного руководителя республики Сейеда Али Хаменеи.

«Примите соболезнования в связи с трагическими последствиями в результате террористического акта в городе Керман. Убийство посещавших кладбище мирных людей потрясает своим цинизмом и жестокостью», - сказал Путин.

Российский лидер попросил коллег передать слова поддержки и сочувствия близким и родным погибших, а также пожелать выздоровления пострадавшим.

«Решительно осуждаем терроризм во всех его проявлениях и формате, а также подтверждаем приверженность борьбе с этим злом», - добавил он.

Террористический акт на кладбище в Кермане произошел ранее в среду. На месте прозвучали два взрыва, погибли 103 человека и еще более 140 пострадали. По предварительной информации, взрывное устройство активировали дистанционно.