Число жертв стрельбы в университете Праги превысило 15

Полицейские продолжают исследовать место преступления.

«На данный момент у нас нет информации о том, что преступник связан с какой-либо террористической организацией», - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 10 погибших. Еще девять человек получили серьезные ранения, их состояние медики оценили как тяжелое. Всего пострадали около 30 человек.

В четверг, 21 декабря, неизвестный открыл стрельбу в Карловом университете Праги. Полиция сообщила о ликвидации нападавшего.

По данным польской полиции, стрелок действовал в одиночку. Его мотивы пока не известны. Полиция призвала жителей Праги и гостей города не приближаться к зданию университета.

По данным издания Aktu , нападавший использовал длинноствольное оружие с оптическим прицелом. Он устроил стрельбу на четвертом этаже вуза, где находится философский факультет. Часть студентов и преподавателей забаррикадировались в здании.