Число жертв среди мирного населения в Газе растет каждую минуту — Эрдоган
Конфликт на Ближнем Востоке начал усиливаться и приводить к постоянному росту числа жертв среди мирного населения в секторе Газа. Об этом в ходе телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Президент Эрдоган отметил, что жестокость в отношении палестинских территорий углубляется, а число жертв среди мирного населения растет с каждой минутой», - сообщили в канцелярии политика.
Лидер Турции также подчеркнул, что страна приложит все возможные усилия для обеспечения спокойствия в регионе.
В ходе беседы Эрдоган также обратил внимание, что молчание западных стран обернулось гуманитарным кризисом невиданных масштабов в секторе Газа.
Ранее он уже призывал международное сообщество поддержать инициативы по скорейшему прекращению огня в Газе. По его словам, все происходящее на Ближнем Востоке является безумием, которое поощряется западными государствами.