22 января 2025, 00:44

Число жертв пожара в турецком отеле увеличилось до 76

Global Look Press
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Число жертв пожара в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая увеличилось до 76. Такие цифры назвал глава МВД Турции Али Ерликая, его слова привело агентство Anadolu.

«По последним данным, число погибших выросло до 76», - сообщил министр.

Он уточнил, что власти установили личность 52 жертв пожара, тела 45 из них уже передали родственникам.

Глава МВД также рассказал, что для проведения расследования полиция задержала девять человек, включая владельца отеля.

Пожар вспыхнул в ночь на 21 января в ресторанной части 12-этажного отеля. Вскоре пламя охватило все деревянное здание. В это время в гостинице проживали 237 человек. После того, как персонал гостиницы заметил пламя, постояльцев стали экстренно эвакуировать и размещать в отелях города. Однако, пожар долгое время не удавалось потушить, и спасатели предупредили, что зданию грозит обрушение.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к нации после заседания кабинета министров объявил 22 января днем национального траура в связи с массовой гибелью людей в результате пожара.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану и попросил его передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Спасатели Турция Пожары Обрушения Отели Реджеп Эрдоган Россия Полиция
21 января 2025, 23:26
Полиция Казахстана начала расследование из-за песни, оскорбляющей русских
РИА «Новости»
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В Казахстане началось досудебное расследование против местного блогера Темирлана Енсебека за песню, оскорбляющую русских. Об этом сообщила пресс-служба полицейского департамента Алма-Аты, подробности привело РИА «Новости».

Речь в деле идет о песне «Йоу, орыстар» (в переводе с казахского - «Йоу, русские» - прим. ред.). В ней используется нецензурная лексика и шовинистские высказывания против русских. Блогер разместил песню на своей странице в социальной сети, при этом он не является автором композиции.

«Возбуждение дела не связано с так называемыми сатирическими публикациями. Причина заключается в другом - он разместил материал, содержащий явные признаки разжигания межнациональной розни, выраженных оскорблением представителей целого этноса», - пояснили в департаменте полиции.

Полиция устанавливает личность автора песни. За разжигание социальной, расовой и религиозной розни в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность.

Богословы в Казахстане признали, что квадробинг противоречит нормам ислама. Аят из Корана говорит, что Аллах создал «человека в наилучшем образе», поэтому уподобление человека животному считается недопустимым унижением.

Казахстан Песни Блогеры Полиция
21 января 2025, 22:18
Слова Трампа назвали «пинком под зад» Евросоюзу в области нацбезопасности
РИА «Новости»
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Слова президента США Дональда Трампа на инаугурации о тратах стран НАТО на оборону могут стать «пинком под зад» для Европы, чтобы заняться автономностью обороны ЕС. Такое заявление сделал в эфире радиостанции France Inter глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

В своей инаугурационной речи Трамп заявил, что страны НАТО должны тратить на оборонные расходы 5% ВВП.

«Для европейских столиц, говоря грубо, это серьезный удар под зад, потому что уже многие десятилетия, включая 1960-е годы в начале холодной войны, всегда было искушение расположиться под американским ядерным зонтиком», - заявил Лекорню.

Он отметил, что жесткие слова американского президента могут привести к «шоку и осознанию».

Трамп нанес чудовищный удар по всем ценностям либеральной элиты в Европе в своей инаугурационной речи, заявил сенатор Алексей Пушков. Из-за решения нового президента США евролибералы пришли в шок и ужас.

США Дональд Трамп Евросоюз НАТО ВВП Инаугурация Трампа 2025
21 января 2025, 22:05
«Позор Олуху Шитцу». Маск публично оскорбил немецкого канцлера
Global Look Press
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Американский миллиардер Илон Маск исковеркал написание имени и фамилии канцлера Германии Олафа Шольца. Оскорбление в адрес немецкого политика он опубликовал в социальной сети X.

«Позор Олуху Шитцу (англ. Shame on Oaf Shitz - прим. ред.)», - написал предприниматель в ответ на критику Шольца его жеста на инаугурации президента США Дональда Трампа.

Слово «Oaf» в английском языке означает «олух» или «дурачок», а слово «Shitz», которое использовал Маск для замены фамилии немецкого лидера, буквально означает «дерьмо» во множественном числе.

Так миллиардер отреагировал на высказывание немецкого канцлера о том, что европейская свобода слова не подразумевает поддержку крайне правых взглядов.

Ранее Маск, выступая на митинге по случаю инаугурации Трампа, поблагодарил всех собравшихся и вскинул руку в приветствии, похожем на нацистское.

Германия США Дональд Трамп Илон Маск Олаф Шольц
21 января 2025, 20:57
На Трампа подали в суд несколько исков в первый же день президентства
Unsplash
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Против президента США Дональда Трампа и его администрации в первый же день работы подали как минимум три судебных иска. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Первый иск направил в суд национальный профсоюз казначейских служащих. Эта организация оспорила указ, упрощающий увольнение федеральных работников. В профсоюзе сочли, что действия Трампа идут вразрез с законом, который гарантирует государственным служащим права на надлежащие процедуры.

Совместный иск против указа, ограничивающего предоставление американского гражданства для детей нелегалов, подал ряд организаций, которые поддерживают мигрантов.

Кроме того, еще один иск подали из-за создания Департамента эффективности правительства США (DOGE) - одним из его председателей будет Илон Маск. Истцы полагают, что назначение миллиардера на столь высокий пост приведет к конфликту интересов и правил прозрачности. Такие правила установлены законодательно для всех связанных с администрацией американского лидера структур.

В первые же часы своего президентства Дональд Трамп отменил 78 указов Джо Байдена. Среди прочих, новый американский лидер отложил блокировку TikTok, инициировал выход США из ВОЗ и Парижского соглашения по климату, помиловал участников штурма Капитолия и официально разрешил в США только два пола.

США Суд Дональд Трамп

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