Число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции увеличилось до 10
Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Болу в Турции выросло до 10, 31 человек пострадал. Об этом со ссылкой на данные МВД страны сообщил телеканал TRT Haber.
До этого министр внутренних дел республики Али Ерликая в соцсети X заявил о шести погибших и 31 пострадавшем. По его словам, все они являются гражданами Турции. Сообщение о происшествии появилось в 03:27. В тушении пожара участвуют 267 спасателей.
Ранее в российском посольстве в Турции заявили, что не получали сведений о гражданах России, пострадавших при пожаре в Болу. По данным турецкого правительства, в момент происшествия в отеле находились 237 человек.
Ранее, 2 января, в Турции произошел еще один пожар в отеле. Здание практически полностью сгорело. Оно состояло из дерева, поэтому огонь быстро распространился. Постояльцы уехали незадолго до ЧП, поэтому никто не пострадал.
Известно, что во время возгорания в отеле находились 237 человек. Министр внутренних дел республики Али Ерликая в соцсети X ранее заявил о шести погибших. По его словам, у всех было турецкое гражданство.
Ранее в российском посольстве в Турции заявили, что не получали сведений о гражданах РФ, пострадавших при пожаре в Болу.
В начале января в Турции произошел еще один пожар в отеле. Здание практически полностью сгорело. Постояльцы уехали незадолго до ЧП, поэтому никто не пострадал.