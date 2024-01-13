Число жертв оползня в Колумбии увеличилось

Оползень сошел на автомобили, которые стояли на шоссе Кибдо-Медельин в муниципалитете Кармен-де-Атрато. Сегодня, 13 января, нашли еще шесть тел жертв природного явления.

«Таким образом, число погибших увеличилось до 33 человек», - написал автор статьи.

Власти Кармен-де-Атрато развернули оперштаб, которым руководит местный губернатор. Поисково-спасательные работы продолжаются, на место ЧП направились вертолеты.

В ноябре прошлого года оползень сошел на дороге в южной части острова Сахалина. Это случилось из-за циклона в Приморском крае, который вызвал сход грязевых масс. Движение на поврежденном участке трассы временно ограничивали для расчистки.