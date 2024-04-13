Число жертв нападения на ТЦ Сиднея выросло до шести

«Шестая жертва ножевых ранений скончалась в больнице», - отметили журналисты.

По данным издания, в тяжелом или критическом состоянии в больницах Сиднея находятся семь пострадавших. Среди них есть ребенок.

Торговый центр Westfield Bondi Junction, сообщал телеканал ABC , эвакуировали после того, как неизвестный напал на посетителей ТЦ и нанес нескольким из них ножевые ранения. Очевидцы уверяли, что слышали в здании выстрелы.

Австралийская полиция сообщила, что нападавшего ликвидировали. Им был 40-летний мужчина. Правоохранители не исключили, что нападение стало актом терроризма.

РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Австралии заявило, что данных о россиянах, которые могли пострадать в результате атаки неизвестного, нет.