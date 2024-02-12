Число жертв массированного удара по Рафаху возросло до 100 человек

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«Около 100 погибших и десятки раненых в результате израильских рейдов на 14 домов и три мечети в Рафахе», - сообщил источник телеканала из системы здравоохранения.

Число жертв возрастет, так как разбор завалов еще не завершили, сообщил представитель Палестинского Красного Полумесяца. Медикам не хватило машин скорой помощи для спасения пострадавших.

Корреспондент телеканала сообщил, что израильская авиация совершила более полусотни налетов на Рафах. По его информации, военные применили запрещенные на международном уровне зажигательные ракеты. Пострадали более 230 человек, в том числе дети.

Саудовская Аравия призвала провести заседание Совбеза ООН из-за штурма в Рафахе. Дипломаты предупредили, что операция приведет к гуманитарной катастрофе.