03 января 2025, 04:22

Число жертв авиакатастрофы в Калифорнии выросло до двух человек

РИА «Новости»
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Число жертв крушения небольшого самолета в городе Фуллертон в американском штате Калифорния увеличилось до двух человек, пострадали — 18. Об этом сообщила местная полиция в соцсети X.

Число жертв крушения небольшого самолета в городе Фуллертон в американском штате Калифорния увеличилось до двух человек, пострадали - 18. Об этом сообщила местная полиция в соцсети X.

«Две подтвержденные смерти, 10 человек были транспортированы в местные госпитали для лечения, восемь человек были осмотрены и отпущены на месте», - заявили в городской полиции.

В настоящее время продолжается расследование происшествия.

Самолет потерпел крушение, упав на здание неподалеку от аэропорта Фуллертона днем 2 января. Произошло возгорание, пожару присвоили четвертую категорию сложности. По словам очевидцев, над местом падения самолета поднимались столбы густого черного дыма.

Ранее в Южной Корее полиция обыскала региональные офисы и головное отделение авиакомпании Jeju Air после крушения самолета Boeing 737-800, перевозящего 181 пассажира из Таиланда. Тогда погибли 179 человек. Идет работа по расшифровке черных ящиков.

США Смертность Авиакатастрофы Самолеты Калифорния Полиция
03 января 2025, 03:34
Следователи попытались арестовать президента Южной Кореи в его резиденции
РИА «Новости»
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Следователи явились в резиденцию президента Южной Кореи, чтобы арестовать Юн Сок Еля. Однако он отказался сдаваться властям, сообщило агентство Yonhap.

Суд Западного округа Сеула выдал ордер на арест отстраненного от службы Юна еще 31 декабря. Наконец, следователи прибыли в его резиденцию. Однако охраняющее подвергнутого импичменту президента военное подразделение заблокировало доступ к нему.

Адвокаты Юна объявили, что подадут в суд. Они заявили о незаконности исполнения ордера.

Юн лишился поста президента после того, как 3 декабря в ответ на обвинения во взяточничестве объявил в Южной Корее военное положение. Оппозиция потребовала наказать президента, парламент проголосовал за его отставку. После скандала министр обороны Ким Ен Хен сложил полномочия, попал в СИЗО по обвинению в госизмене и предпринял попытку суицида.

Южная Корея Аресты Военное положение в Южной Корее
03 января 2025, 02:22
Россия стала вторым основным поставщиком газа в ЕС в 2024 году
РИА «Новости»
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Россия заняла второе место по поставкам газа в Евросоюз, обогнав США по итогам 2024 года. РИА «Новости» проанализировало данные аналитической компании Bruegel.

Россия заняла второе место по поставкам газа в Евросоюз, обогнав США по итогам 2024 года.

РИА «Новости» проанализировало данные аналитической компании Bruegel.

В прошлом году Евросоюз импортировал 297,9 миллиарда кубометров газа, причем у России он закупил 54,45 миллиарда кубометра. Если сравнивать с 2023 годом, то РФ поставила европейцам на 21% больше энергоресурса. Российская доля на рынке ЕС увеличилась до 18,3%.

На первом месте оказалась Норвегия, поставившая в Европу 93,3 миллиарда кубометров. При этом в 2023 году норвежская доля была меньше на три миллиарда кубометров.

На третье место опустились США, сократившие свои поставки почти на 18%. Страна экспортировала в ЕС 51,3 миллиарда кубометров в 2024 году.

Кроме того, европейцы закупали газ в Алжире, Великобритании и Азербайджане.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала США главным бенефициаром «передела энергетического рынка Старого Света», прокомментировав решение Владимира Зеленского об отказе транзита российского газа.

США Великобритания Газ Европа Норвегия Россия Евросоюз Азербайджан
03 января 2025, 01:44
Байден начал выступление с шутки после теракта в Новом Орлеане
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден решил начать свое первое публичное выступление после теракта в Новом Орлеане с шутки про самого себя. Трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома.

Американский лидер участвовал в назначении судей в различные инстанции США в свою официальную резиденцию в Вашингтоне.

«Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился», - сказал он в микрофон.

Гости мероприятия отреагировали на шутку Байдена смехом. После этого глава Белого дома сообщил, что провел заседание всего оборонного и разведывательного аппарата США. В ходе совещания обсуждался теракт в Новом Орлеане и взрыв Tesla в Лас-Вегасе.

Ранее стало известно, что водитель Tesla Cybertruck и исполнитель теракта в Новом Орлеане Шамсуддин Джаббар проходили службу на одной военной базе. Оба мужчины взяли машины в аренду в одном сервисе.

Жертвами теракта в Новом Орлеане в новогоднюю ночь стали 15 человек, пострадали 35 прохожих.

США Белый дом в США Джо Байден Теракт в Новом Орлеане
02 января 2025, 22:05
В Молдавии предложили ограничить работу российских авиакомпаний
РИА «Новости»
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Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии предложило запретить работу авиакомпаний из ряда стран, в том числе из России, ограничив их полеты в страну. Об этом сообщило издание Esp.md со ссылкой на законопроект ведомства.

Министерство вынесло на общественное обсуждение проект «Об утверждении списка авиаперевозчиков, подпадающих под запрет на эксплуатацию на территории Молдавии». Таким образом власти хотят привести национальной законодательство в соответствие с нормами Евросоюза.

Согласно проекту авиакомпаниям из более чем 20 стран запретят работать в воздушном пространстве Молдавии, в числе которых помимо России оказались Армения, Иран, Ливия, Судан, Киргизия и Афганистан.

В этот список попали, в частности, российские перевозчики «Аврора», «Авиастар-ТУ», «Ижавиа», «РусДжет», «Сибирь», «Уральские авиалинии», NordStar, «Победа», «Россия» и «Аэрофлот».

Проект планируют обсудить до 9 января.

При этом Молдавия еще не является членом ЕС, хотя заявку подала еще весной 2022 года.

Ранее Молдавия впервые закупила газ в Болгарии.

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