Число заложников ХАМАС выросло до 210

Читайте нас в:

«На данный момент мы уведомили семьи о 210 похищенных и о 307 погибших бойцах ЦАХАЛ. Цифра может измениться в ближайшие дни», - уточнил он во время брифинга.

До этого сообщалось о 203 заложниках, находившихся у боевиков ХАМАС. Ранее также появилась информация об освобождении из плена ХАМАС двух женщин с двойным гражданством - США и Израиля.

Диалог Израиля, США и Катара с представителями ХАМАС об освобождении части заложников «зашел в тупик» , пишут СМИ. Среди условий сделки фигурировали временное прекращение огня, возобновление подачи Израилем воды в сектор Газа и активизация поставок гуманитарной помощи в анклав.