Число украинских миллиардеров резко сократилось в 2023 году

Рейтинг возглавил бизнесмен Ринат Ахметов, чье состояние оценили в 6,59 миллиарда долларов. Однако за прошедший год его доходы сократились на 43%.

С большим отрывом от Ахметова на втором месте оказался предприниматель Виктор Пинчук. Его состояние составило 1,72 миллиарда. Но и он понес убытки в 2023 году, потеряв 34%.

Третью строчку заняли Петр и Алексей Порошенко, аналитики оценили их состояние в 954 миллиона.

«Ситуации, когда на Украине осталось всего два миллиардера, не было как минимум с 2006 года», - указали в публикации.

Ранее московский суд арестовал российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова в рамках расследования дела о финансировании Вооруженных сил Украины.