Число удерживаемых в секторе Газа заложников увеличилось
Количество заложников, удерживаемых в секторе Газа, составляет не менее 222. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, его процитировало РИА «Новости».
«На данный момент мы уведомили семьи 222 похищенных и 308 погибших бойцов ЦАХАЛ», - сказал Хагари.
По его словам, среди захваченных людей немало иностранных граждан. Днем ранее Хагари сообщал, что в секторе Газа удерживают 212 человек.
Израиль находится в контакте с семьями всех, кто числится пропавшими без вести, заверил представитель армии. Офицеры ЦАХАЛ лично сопровождают каждую семью, отметил Хагари. Израильские военнослужащие продолжают использовать все доступные методы, чтобы вернуть заложников домой, резюмировал представитель армии.
Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что его страна не получала от палестинского движения ХАМАС никаких данных о состоянии заложников. Дипломат назвал удерживание гражданского населения нарушением гуманитарного права и призвал отпустить захваченных людей.