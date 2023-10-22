Число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 212
Число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 212. Такое заявление сделал официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, сообщила газета The TImes of Israel.
«Военные уже уведомили семьи 212 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа», - написало издание.
При этом число не является окончательным, поскольку военные изучают новую информацию о пропавших без вести.
Боевики ХАМАС отпустили двух заложниц-американок. Однако после этого палестинское движение заявило, что Израиль отклонил предложение об освобождении еще двух пленных.
Ранее американская сторона распространила в Совбезе ООН свой проект урегулирования обострения палестино-израильского конфликта. При этом в документе нет призыва к прекращению огня.