Число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 212

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«Военные уже уведомили семьи 212 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа», - написало издание.

При этом число не является окончательным, поскольку военные изучают новую информацию о пропавших без вести.

Боевики ХАМАС отпустили двух заложниц-американок. Однако после этого палестинское движение заявило, что Израиль отклонил предложение об освобождении еще двух пленных.

Ранее американская сторона распространила в Совбезе ООН свой проект урегулирования обострения палестино-израильского конфликта. При этом в документе нет призыва к прекращению огня.