Число россиян, погибших в Израиле, увеличилось до 20

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«Мы получили более шести тысяч обращений за эти дни, это 500–600 обращений в день по телефону, по электронной почте с разными просьбами, вопросами. В ответ на обращение мы реагируем незамедлительно», - заявил он.

Посол отметил, что примерно 300 человек потребовали внести их в списки в случае эвакуации из государства. Помимо этого россияне спрашивали о трудовой деятельности в Израиле, интересовались расписанием пограничных переходов через сухопутные границы с Египтом и Иорданией. Некоторые люди задавали вопросы о судьбе родственников. Также граждане оставляли просьбы гуманитарного характера.

Из-за атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС погибли 20 россиян, среди них есть гражданские лица и военные сотрудники правоохранительных органов. Семь россиян пропали без вести.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. ХАМАС пустили на израильские регионы тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ответную военную операцию «Железные мечи».

Ранее сотрудники полиции задержали в Москве двух мужчин, которые подожгли флаг Израиля. Подозреваемыми оказались два брата - 21 и 19 лет.