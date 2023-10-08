Число раненых в Израиле выросло до 1452 человек

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«Министерство здравоохранения сообщает, что число раненых и госпитализированных за время нынешней войны составляет как минимум 1452 человека», - сказано в публикации.

По последней информации ведомства, состояние 18 человек оценили как критическое, 267 - тяжелое, 279 - средней тяжести. Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших превысило 250.

Бойцы палестинского исламского движения ХАМАС начали операцию против Израиля утром 7 октября. Боевики организации проникли в приграничные регионы страны и пустили более двух тысяч ракет в сторону государства. Армия Израиля в ответ на обстрелы атаковала территории сектора Газа. Также израильская сторона запретила поставку электричества в анклав.