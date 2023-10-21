Число пострадавших в результате атак ХАМАС превысило пять тысяч
По меньшей мере 5007 жителей Израиля пострадали с 7 октября в результате атаки палестинских радикалов из организации ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения еврейского государства.
«В больницы эвакуировано 5007 раненых, из них: 285 тяжелых, 775 средней тяжести, 3504 легких», - передали в министерстве.
Ранее стало известно, что переговоры Израиля, США и Катара с представителями ХАМАС об освобождении 50 заложников «зашли в тупик». До этого палестинские боевики отпустил двух гражданок США. Всего ХАМАС пленил около 200 человек, среди них есть минимум два россиянина.
Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. В этот день радикальное палестинское движение ХАМАС пустило по израильским территориям тысячи ракет. Армия Израиля начала наносить ответные удары.