Число пострадавших при землетрясении на Тайване выросло до 1038

Утром 4 апреля землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Японии у побережья префектуры Фукусима. Ночью подземные толчки начались в китайской провинции Цинхай. Магнитуда землетрясения достигла 5,5. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

«Девять человек погибли, 1038 получили ранения», - говорится в материале.

Из-за разрушения инфраструктуры десятки жителей и туристов оказались заблокированы в горах. Известно, что в ловушке находятся 93 человека. Еще с 52 не удается связаться.

Землетрясение, случившееся 3 апреля, стало самым мощным на острове за 25 лет. Магнитуда подземных толчков достигла 7,7. Тем не менее некоторые местные жители отнеслись к происходящему философски , пояснив, что на Тайване «все это привычно для людей».