Число пострадавших при столкновении поездов в метро Нью-Йорка достигло 24
Количество пострадавших при столкновении двух поездов в метро Нью-Йорка увеличилось до 24 человек. Об этом сообщил телеканал NBC New York.
По данным пожарного департамента, авария произошла на одной из станций в районе Манхэттена. Вышедший из строя служебный состав врезался в пассажирский поезд, после чего тот сошел с рельсов, уточнил оператор метро Metropolitan Transportation Authority.
Пожарные прибыли на место в течение трех минут, они сразу же отключили электричество на путях и начали эвакуацию. В MTA отметили, что поезд, который вышел из строя, ранее подвергся вандализму.
Все пострадавшие получили легкие травмы, им оказали необходимую помощь. Еще 300 человек, которые находились в сошедшем с рельсов поезде, эвакуировали.
Ранее сообщалось, что поезд нью-йоркского метрополитена сошел с рельсов в центре города, пострадали 13 человек.