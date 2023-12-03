Число пострадавших при нападении в Париже выросло до двух

При нападении мужчины с ножом на людей в центре Парижа неподалеку от Эйфелевой башни погиб один человек и пострадали еще двое, все трое - туристы, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Его слова привело Reuters. Ранее было известно об одной жертве и одном пострадавшем.

«Один человек погиб и двое получили ранения. <…> Полиция быстро арестовала 26-летнего мужчину, гражданина Франции, который использовал электрошокер», - написало агентство со ссылкой на Дарманена.

Как оказалось, в 2016 году мужчину осудили на четыре года за планирование другого нападения. Кроме того, у него нашли психические расстройства.

Накануне рецидивист набросился с ножом на туристов на набережной Гренель и смертельно ранил гражданина Германии. Мужчину стала преследовать полиция, однако он еще успел напасть на двух других людей с молотком, а только потом был арестован. Задержанный признался, что «расстроен ситуацией в секторе Газа», отметил Дарманен.