Число пострадавших израильтян при нападении ХАМАС превысило 2,9 тысячи

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«К настоящему моменту 2901 пострадавший доставлен в больницы», - указали в сводке Минздрава.

Такие данные приводились по состоянию на 19:00 по московскому времени.

Государственная радиостанция Kan сообщала, что по состоянию на 20:00 по московскому времени число жертв превысило тысячу человек.

Боевики ХАМАС в минувшую субботу, 7 октября, выпустили ракеты по Израилю, а затем проникли на его территорию. Члены ХАМАС захватили несколько населенных пунктов. В ответ Армия обороны Израиля начала масштабную кампанию против палестинской территории.

Власти Израиля пообещали не останавливать борьбу до полной ликвидации верхушки ХАМАС. За минувшие сутки истребители поразили свыше 250 целей в Газе. Часть снарядов попала в жилые дома. В общей сложности на палестинской территории проживают порядка 2,3 миллиона человек.