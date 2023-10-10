Число пострадавших израильтян при нападении ХАМАС превысило 2,9 тысячи
Число израильтян, которые пострадали в результате нападения членов ХАМАС, превысило 2,9 тысячи. Такие цифры озвучило Министерство здравоохранения Израиля. Об этом сообщил ТАСС.
«К настоящему моменту 2901 пострадавший доставлен в больницы», - указали в сводке Минздрава.
Такие данные приводились по состоянию на 19:00 по московскому времени.
Государственная радиостанция Kan сообщала, что по состоянию на 20:00 по московскому времени число жертв превысило тысячу человек.
Боевики ХАМАС в минувшую субботу, 7 октября, выпустили ракеты по Израилю, а затем проникли на его территорию. Члены ХАМАС захватили несколько населенных пунктов. В ответ Армия обороны Израиля начала масштабную кампанию против палестинской территории.
Власти Израиля пообещали не останавливать борьбу до полной ликвидации верхушки ХАМАС. За минувшие сутки истребители поразили свыше 250 целей в Газе. Часть снарядов попала в жилые дома. В общей сложности на палестинской территории проживают порядка 2,3 миллиона человек.