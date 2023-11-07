Число погибших жителей сектора Газа превысило 10,3 тысячи человек
Новой эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС исполнился месяц. За это время жертвами ударов по сектору Газа стали 10 328 мирных жителей, из которых не менее четырех тысяч — дети. Такие данные привел катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Палестины.
Собеседники журналистов уточнили, что под завалами разрушенных ударами израильской авиации домов остались более 2,8 тысячи человек.
По оценке властей палестинской территории, ситуация близка к гуманитарному кризису. Министерство внутренних дел Газы сообщило о прекращении работы пекарен из-за нехватки топлива и муки.
С 21 октября после снятия блокады и открытия гуманитарного коридора через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом на территорию Газы въехали 569 грузовиков с гуманитарной помощью, но ни один из них не добрался до северных районов из-за регулярных обстрелов.
С критикой обеих сторон конфликта в минувший понедельник, 6 ноября, выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он заявил, что ситуация в Газе стала «кризисом человечества». Руководитель организации отметил, что обе стороны нарушили нормы международного права. Израиль - обстрелами и бомбежками жилых кварталов и социальной инфраструктуры, а ХАМАС - использованием мирных жителей в качестве живого щита и продолжении ракетных ударов по Израилю.
Новой эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС исполнился месяц. За это время жертвами ударов по сектору Газа стали 10 328 мирных жителей, из которых не менее четырех тысяч - дети. Такие данные привел катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Палестины.