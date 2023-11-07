07 ноября 2023, 16:02

Число погибших жителей сектора Газа превысило 10,3 тысячи человек

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Новой эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС исполнился месяц. За это время жертвами ударов по сектору Газа стали 10 328 мирных жителей, из которых не менее четырех тысяч — дети. Такие данные привел катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Палестины.

Собеседники журналистов уточнили, что под завалами разрушенных ударами израильской авиации домов остались более 2,8 тысячи человек.

По оценке властей палестинской территории, ситуация близка к гуманитарному кризису. Министерство внутренних дел Газы сообщило о прекращении работы пекарен из-за нехватки топлива и муки.

С 21 октября после снятия блокады и открытия гуманитарного коридора через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом на территорию Газы въехали 569 грузовиков с гуманитарной помощью, но ни один из них не добрался до северных районов из-за регулярных обстрелов.

С критикой обеих сторон конфликта в минувший понедельник, 6 ноября, выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он заявил, что ситуация в Газе стала «кризисом человечества». Руководитель организации отметил, что обе стороны нарушили нормы международного права. Израиль - обстрелами и бомбежками жилых кварталов и социальной инфраструктуры, а ХАМАС - использованием мирных жителей в качестве живого щита и продолжении ракетных ударов по Израилю.

Новой эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС исполнился месяц. За это время жертвами ударов по сектору Газа стали 10 328 мирных жителей, из которых не менее четырех тысяч - дети. Такие данные привел катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Палестины.

Конфликт Израиля и Палестины
07 ноября 2023, 15:44
Италия дала гражданство смертельно больной девочке из Британии
РИА «Новости»
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Совет министров Италии предоставил гражданство неизлечимо больной восьмилетней девочке из Великобритании ради предотвращения отключения ее от системы жизнеобеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе итальянского правительства.

Инди Грегори диагностировали редкое митохондриальное заболевание, которое не позволяет ее организму вырабатывать нужное количество энергии. В больнице Ноттингема заявили о неизлечимости этой болезни.

Лондонский суд не разрешил родителям перевезти юную британку в Рим, где ей могли бы предоставить специальный аппарат жизнеобеспечения. Совет министров Италии организовал экстренное совещание по вопросу предоставления девочке гражданства.

«Решение последовало за готовностью больницы Bambino Gesù по поводу госпитализации Инди Грегори и последующего запроса о предоставлении итальянского гражданства», - указали в пресс-службе правительства.

Власти обязались покрыть все расходы на необходимое лечение. Премьер-министр Джорджа Мелони подчеркнула, что «сделает все, что может, чтобы защитить» жизнь британки и «право родителей сделать все, что они могут, для нее».

Италия Великобритания Врачи
07 ноября 2023, 15:30
Подробности гибели помощника Залужного раскрыли в МВД Украины
РИА «Новости»
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Подаривший гранаты помощнику главнокомандующего Вооруженными силами Украины Геннадию Частякову человек предупреждал, что боеприпасы являются боевыми. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Украины Марьяна Рева, ее слова привело издание «Страна.ua».

«Взорвавшаяся граната была подарком. У нас есть свидетельство человека, который сделал этот презент. Сам вероятный подозреваемый сообщил, что предупреждал о рабочем состоянии гранат. Возможно, погибший не принял эти слова всерьез», - сказала она.

Рева отметила, что боеприпасы изъяли и отправили на экспертизу. Правоохранители установят их происхождение и выяснят, на каких основаниях гранаты передали другим людям.

«По имеющейся информации мы можем говорить о неосторожном обращении с гранатами. На данный момент полиция рассматривает эту версию. Однако дело могут переквалифицировать в случае появления новых доказательств», - добавила пресс-секретарь ведомства.

О гибели Частякова от взрыва в своем доме стало известно в понедельник, 6 ноября. Глава МИД Игорь Клименко отмечал, что причиной стала сработавшая граната, которую помощнику Валерия Залужного подарил полковник ВСУ Тимченко.

Украина
07 ноября 2023, 15:05
Евросоюз напомнил России об участии в международных договорах в области права
Unsplash
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Россия отказалась информировать Совет Европы о военном положении, но продолжила участвовать в других международных договорах в области права. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил Lenta.ru, что организация приняла нововведения к сведению.

«Мы принимаем к сведению поправки в российское законодательство. Однако Россия по-прежнему связана своими обязательствами по Международному пакту о гражданских и политических правах и другим договорам», - заявил он в ответ на запрос издания.

Петер Стано от имени Евросоюза призвал продолжать выполнять обязательства в рамках международных договоренностей и защищать права человека.

В 2022 году Россия вышла из Совета Европы. Владимир Путин распорядился изменить порядок уведомления организации о введении и прекращении военного или чрезвычайного положения. В ноябре поправки в законодательство вступили в силу.

Россия отказалась информировать Совет Европы о военном положении, но продолжила участвовать в других международных договорах в области права. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил Lenta.ru , что организация приняла нововведения к сведению.

Законы Международные отношения Евросоюз Владимир Путин
07 ноября 2023, 14:14
Зурабишвили призвала грузин 8 ноября выйти на улицы
Unsplash
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В Тбилиси 8 ноября пройдет митинг в поддержку вступления Грузии в Евросоюз. Президент Саломе Зурабишвили призвала грузин выйти на улицы и начать кампанию сбора подписей, сообщило РИА «Новости».

«Завтра концерта не будет, но это сейчас неважно. Мы соберемся и начнем, как и планировали, кампанию сбора подписей, так как Россия никогда не сможет изменить нашу повестку дня», - заявила она.

Митинг, по словам Зурабишвили, станет волеизъявлением народа, признаком того, что Грузия не изменит своего курса, и ответом на гибель нарушителя границы Южной Осетии Тамаза Гинтури. Именно в этот день, 8 ноября, страна получит отчет Евросоюза о выполнении условий для членства.

Пограничники Южной Осетии 6 ноября остановили двух пьяных нарушителей около населенного пункта Амдзарин Ленингорского района. По их словам, вооруженные топором мужчины хотели наехать на пограничный наряд и скрыться. Военные открыли огонь, один человек погиб.

Правящая партия «Грузинская мечта» пыталась отправить Саломе Зурабишвили в отставку из-за нарушения конституции - самовольной поездки за рубеж. Однако инициаторам импичмента не хватило голосов в парламенте.

Грузия Евросоюз Митинги Южная Осетия

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