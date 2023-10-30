Число погибших в секторе Газа превысило 8,3 тысячи с начала эскалации конфликта
Количество погибших в секторе Газа с 7 октября увеличилось до 8306. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения анклава.
Среди жертв эскалации палестино-израильского конфликта оказались 3457 несовершеннолетних, говорится в публикации.
Ранее детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) назвал нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке самой смертоносной эскалацией боевых действий в секторе Газа, свидетелем которой ООН была с 2006 года. Во вторник, 23 октября, Минздрав анклава сообщил, что жертвами ударов со стороны Израиля стали более пяти тысяч жителей сектора Газа.
Эскалация конфликта началась утром 7 октября. Палестинское движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по израильским городам. ЦАХАЛ в ответ объявил о контртеррористической операции «Железные мечи». Позже Израиль сообщил о полной блокаде сектора Газа.