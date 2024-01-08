Число погибших в секторе Газа превысило 23 тысячи

Мировой флот танкеров продолжает стареть, но владельцы логистических компаний не закупают новые суда. Об этом сообщила газета The Financial Times.

По информации издания, в отрасли возник выбор между танкерами, использующими традиционное и экологичное топливо. Так как стабильность поставок новых энергоресурсов находится под вопросом, в сфере перевозок не торопятся закупать новые корабли.

Средний возраст грузовых судов составил порядка 13,7 года, что стало максимумом за 15 лет. Вырос и средний возраст нефтяных танкеров. Он составил 12,9 года, достигнув пика уже за 20 лет.

В издании добавили, что еще одной из причин старения грузовых кораблей якобы является использование списанных судов, которые могут перевозить российскую нефть в обход санкций ЕС.

Ранее Россия сократила поставки нефтепродуктов в страны Европы в 10 раз. Главными покупателями нефти стали Индия и Китай, в то время как на долю европейских государств приходится только не более 4-5% экспорта ресурсов.