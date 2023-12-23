Число погибших в секторе Газа превысило 20 тысяч

«Число погибших в результате израильской агрессии с 7 октября возросло до 20 258 человек, еще 53 688 получили ранения», - указали в ведомстве.

На прошлой неделе при обстреле лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа погибли десятки человек. Жертвами израильской бомбардировки стали более 100 людей, еще 20 получили ранения. Около 100 пострадавших могли погибнуть под завалами.

Накануне телеканал Makan 33 сообщил, что власти Израиля готовы объявить перемирие на 14 дней при условии освобождения десятков заложников, удерживаемых в секторе Газа. Однако пока стороны конфликта не смогли достичь договоренности.