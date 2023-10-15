Число погибших в секторе Газа превысило 2,6 тысячи

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В ведомстве подчеркнули, что среди погибших 724 ребенка и 458 женщин. Ранения различной степени тяжести получили 9600 человек, из которых 2450 детей и 1536 женщин.

Пропавшими без вести числятся более 1000 человек после разрушения жилых зданий в Шахиде и Мусабе. Выживших продолжают находить спустя сутки после разрушительного обстрела.

Военные Израиля продолжают нанесение ударов по сектору Газа для подготовки наземной операции. С таким заявлением выступил командующий военно-воздушными силами страны Томер Бар. Он подчеркнул, что основные удары наносят на южном направлении палестинской территории.

Именно туда накануне власти Израиля потребовали эвакуироваться более миллиона жителей северных районов Газы.