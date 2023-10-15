Число погибших в секторе Газа превысило 2,4 тысячи человек

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«Уже 2450 человек погибли в секторе Газа», - отметили в ведомстве.

Утром 7 октября боевики движения ХАМАС нанесли ракетный удар по израильским населенным пунктам, после чего вторглись в ближайшие города. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи» и ввел в стране особое положение.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия готова к любому развитию ситуации, и пообещал уничтожить ХАМАС. Палестинских боевиков он назвал кровожадными монстрами.

Ранее Минздрав Палестины предупредил о полном разрушении основных больниц в Газе и не исключил распространения эпидемий в секторе.