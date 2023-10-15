Число погибших в секторе Газа превысило 2,4 тысячи человек
Число погибших в секторе Газа в результате атак израильской армии превысило 2,4 тысячи человек. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Палестины.
«Уже 2450 человек погибли в секторе Газа», - отметили в ведомстве.
Утром 7 октября боевики движения ХАМАС нанесли ракетный удар по израильским населенным пунктам, после чего вторглись в ближайшие города. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи» и ввел в стране особое положение.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия готова к любому развитию ситуации, и пообещал уничтожить ХАМАС. Палестинских боевиков он назвал кровожадными монстрами.
Ранее Минздрав Палестины предупредил о полном разрушении основных больниц в Газе и не исключил распространения эпидемий в секторе.