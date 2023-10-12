Число погибших в секторе Газа превысило 1400 человек

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«К этому моменту в секторе Газа погибли 1417 человек, еще 6268 получили ранения. Среди погибших 447 детей и 248 женщин», - отметили в ведомстве.

Глава Минздрава Палестины заявлял, в секторе Газа больницы работают на пределе своих возможностей. По его словам, если конфликт не остановить, то региону будет грозить гуманитарная катастрофа.

Ранее министерство иностранных дел Палестины обвинило Израиль в применении запрещенных методов ведения войны, в частности, в использовании кассетных и фосфорных снарядов. В ведомстве подчеркнули, это является прямым геноцидом палестинского народа.

В четверг, 12 октября, Генштаб Израиля признал, что военные не справились с продвижением боевиков ХАМАС в первый день конфликта, 7 октября.