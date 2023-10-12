Число погибших в секторе Газа превысило 1400 человек
В ходе вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем число погибших в секторе Газа увеличилось до 1417 человек. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба палестинского Минздрава.
«К этому моменту в секторе Газа погибли 1417 человек, еще 6268 получили ранения. Среди погибших 447 детей и 248 женщин», - отметили в ведомстве.
Глава Минздрава Палестины заявлял, в секторе Газа больницы работают на пределе своих возможностей. По его словам, если конфликт не остановить, то региону будет грозить гуманитарная катастрофа.
Ранее министерство иностранных дел Палестины обвинило Израиль в применении запрещенных методов ведения войны, в частности, в использовании кассетных и фосфорных снарядов. В ведомстве подчеркнули, это является прямым геноцидом палестинского народа.
В четверг, 12 октября, Генштаб Израиля признал, что военные не справились с продвижением боевиков ХАМАС в первый день конфликта, 7 октября.