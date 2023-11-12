Число погибших в секторе Газа превысило 11 тысяч

Среди погибших - 3027 женщин и 4506 детей.

По данным ведомства, более 2700 человек, включая 1500 детей, в настоящее время числятся в списках пропавших без вести. Ранения получили почти 28 тысяч жителей палестинского анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда сторонники движения ХАМАС вторглись в приграничные израильские города и открыли огонь по мирным жителям, а также захватили в заложники свыше 200 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что полная ответственность за гибель мирных людей в секторе Газа в результате боевых действий лежит на ХАМАС.

Он призвал мировое сообщество не защищать боевиков, которые прикрываются гражданским населением , а также сообщал о готовности страны противостоять всему миру в защиту своей позиции.