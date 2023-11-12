12 ноября 2023, 15:11

Число погибших в секторе Газа превысило 11 тысяч

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Число погибших в секторе Газа в результате обострения палестино-израильского конфликта с 7 октября достигло 11 078 человек. Об этом сообщило Управление ООН по гуманитарным вопросам со ссылкой на сведения Минздрава Палестины.

Среди погибших - 3027 женщин и 4506 детей.

По данным ведомства, более 2700 человек, включая 1500 детей, в настоящее время числятся в списках пропавших без вести. Ранения получили почти 28 тысяч жителей палестинского анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда сторонники движения ХАМАС вторглись в приграничные израильские города и открыли огонь по мирным жителям, а также захватили в заложники свыше 200 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что полная ответственность за гибель мирных людей в секторе Газа в результате боевых действий лежит на ХАМАС.

Он призвал мировое сообщество не защищать боевиков, которые прикрываются гражданским населением , а также сообщал о готовности страны противостоять всему миру в защиту своей позиции.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
12 ноября 2023, 15:39
Залужному предложили выдвинуться в президенты Украины
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Отвечавший за оборону Николаева генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что поддержит главнокомандующего Валерия Залужного, если он выдвинется в президенты Украины. Как сообщило издание «Политика страны» в своем Telegram-канале, такое заявление военный сделал в эфире «Пятого канала».

Отвечавший за оборону Николаева генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что поддержит главнокомандующего Валерия Залужного, если он выдвинется в президенты Украины. Как сообщило издание «Политика страны» в своем Telegram-канале , такое заявление военный сделал в эфире «Пятого канала».

Тему о выдвижении главкома ВСУ на предстоящих выборах президента Украины подняла во время интервью ведущая Янина Соколова.

«Дай бог. Очень хотел бы», - отреагировал на предложение Марченко.

Он признался, что готов войти в предвыборную команду Залужного. Журналистка подчеркнула, что сегодня во главе страны нужен военный человек «с опытом Шарля де Голля», который переведет экономику на военный режим, обуздает коррупцию и добьется победы.

«Пятый канал» считается приближенным к бывшему президент Украины Петру Порошенко. Ранее депутат его фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев вбросил сообщение о внесении в Раду законопроекта об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

После жесткой критики о недостоверности сведений нардеп отозвал свое заявление. Однако подконтрольные бывшему украинскому лидеру площадки продолжили заявлять о конфликте между военными и офисом президента.

Действующий глава Украины Владимир Зеленский на этой неделе объявил, что не считает возможным проводить выборы в условиях вооруженного конфликта. Действующее в стране военное положение позволяет не проводить голосование.

Заместитель председателя украинского ЦИК Сергей Дубовик заявил, что при отмене выборов Зеленский останется на своем посту до тех пор, пока в полномочия не вступит победитель нового голосования. Такая норма записана в конституции Украины.

Владимир Зеленский Украина Выборы
12 ноября 2023, 15:31
Это поражение. СМИ раскрыли мощный удар по США со стороны Украины
РИА «Новости»
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Украинские власти серьезно подставили американского президента Джо Байдена перед его встречей с китайским лидером Си Цзиньпином в ноябре. Об этом сообщило издание Asia Times.

«Признание командующим ВСУ Залужным тупиковой ситуации на фронте, а также регулярные провалы украинской армии стали выигрышными для Китая и тяжелым ударом по стратегическим позициям США», - отметили авторы статьи.

Журналисты добавили, что для Цзиньпина провал контрнаступление украинских войск станет мощным козырем в руках - главы государств заговорят на эту тему.

Еще одним преимуществом председателя КНР в материале назвали конфликт между Израилем и Палестиной.

«Спровоцированная война в Газе дала Китаю возможность свободно действовать в качестве фактического лидера Глобального Юга в оппозиции Израилю, который тесно сотрудничает с США», - добавили они.

Ранее СМИ сообщили, что Байден запланировал провести с Цзиньпином «жесткий разговор» об американо-китайских отношениях.

США Международные отношения Украина Китай Си Цзиньпин Джо Байден
12 ноября 2023, 15:15
Лавров усомнился в выполнении ЕС обещаний о вступлении Украины
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Заявления европейских чиновников о рассмотрении приема Украины и ответная реакция представителей киевского режима запутали министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в эфире телеканала «Россия 1». Он пояснил, что с трудом понимает диалог, который ведут стороны.

Лавров напомнил, что о начале обсуждения приема Украины заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметившая выполнением страной значительной части рекомендации. Но глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил принять страну без всяких условий.

«С большим трудом все это воспринимаю. Мне кажется, что это игра, продолжение той линии, которой ЕС пользовался после исчезновения Советского Союза», - заявил глава российского МИД.

Министр отметил, что есть еще третья сторона в лице руководства европейских стран, среди которых есть недовольные Украиной. В частности, Венгрия, которая критиковала власти соседней страны за принятие законов, ограничивающих права национальных меньшинств. Пока этот вопрос венгры не поднимали, но о своей обиде не забыли.

Лидеры стран Евросоюза на декабрьском саммите в Брюсселе рассмотрят предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении. Такое заявление на этой неделе сделал президент страны Владимир Зеленский. Он добавил, что для окончательного одобрения заявки необходимо провести ряд реформ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила все же дождаться решения саммита о переговорах. Также она отметила, что это только первый шаг долгого пути для постоянного членства в Евросоюзе.

Евросоюз МИД РФ Украина
12 ноября 2023, 14:16
Израиль объявил о временном прекращении огня на севере сектора Газа
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Израильские военные временно прекратили боевые действия рядом с лагерем палестинских беженцев Джебалия на севере сектора Газа. Об этом в социальной сети X сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри.

«Израиль приостановил боевые действия в районе Джебалии с 11:00 до 15:00», - написал он.

Эдри уточнил, что эта мера связана с необходимостью эвакуации мирного населения и доставки гуманитарной помощи.

«До 17:00 заработает гуманитарный коридор для жителей северных районов анклава по дороге Салах эд-Ди до больницы „Аш-Шифа“», - добавил пресс-секретарь Армии обороны Израиля.

В воскресенье палестинский Минздрав сообщил, что в больнице «Аш-Шифа» в результате ударов Израиля столкнулись с нехваткой кислорода, из-за чего скончались пять человек из отдела отделения интенсивной терапии.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что не исключают нанесения ударов по южным районам сектора Газа, если появится такая необходимость.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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