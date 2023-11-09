Число погибших в секторе Газа превысило 10,8 тысячи человек
Число погибших в секторе Газа в результате эскалации израильско-палестинского конфликта с 7 октября достигло 10 812 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения анклава.
Согласно информации ведомства, среди жертв как минимум 4,4 тысячи детей.
Боевики палестинского движения ХАМАС утром 7 октября совершили беспрецедентную ракетную атаку на приграничные израильские города. Они открывали огонь как по гражданским, так и по военным, а также захватили свыше 200 заложников.
В ответ власти Израиля объявили о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС на территории сектора Газа. Уже более месяца военнослужащие ЦАХАЛ наносят удары по анклаву.
Представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан сообщил, что представители движения 7 октября получили приказ не совершать нападений на пожилых людей, женщин и детей, однако затем ситуация стала неконтролируемой.