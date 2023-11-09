Число погибших в секторе Газа превысило 10,8 тысячи человек

Согласно информации ведомства, среди жертв как минимум 4,4 тысячи детей.

Боевики палестинского движения ХАМАС утром 7 октября совершили беспрецедентную ракетную атаку на приграничные израильские города. Они открывали огонь как по гражданским, так и по военным, а также захватили свыше 200 заложников.

В ответ власти Израиля объявили о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС на территории сектора Газа. Уже более месяца военнослужащие ЦАХАЛ наносят удары по анклаву.

Представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан сообщил, что представители движения 7 октября получили приказ не совершать нападений на пожилых людей, женщин и детей, однако затем ситуация стала неконтролируемой.