09 ноября 2023, 18:13

Число погибших в секторе Газа превысило 10,8 тысячи человек

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Число погибших в секторе Газа в результате эскалации израильско-палестинского конфликта с 7 октября достигло 10 812 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения анклава.

Согласно информации ведомства, среди жертв как минимум 4,4 тысячи детей.

Боевики палестинского движения ХАМАС утром 7 октября совершили беспрецедентную ракетную атаку на приграничные израильские города. Они открывали огонь как по гражданским, так и по военным, а также захватили свыше 200 заложников.

В ответ власти Израиля объявили о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС на территории сектора Газа. Уже более месяца военнослужащие ЦАХАЛ наносят удары по анклаву.

Представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан сообщил, что представители движения 7 октября получили приказ не совершать нападений на пожилых людей, женщин и детей, однако затем ситуация стала неконтролируемой.

Конфликт Израиля и Палестины
09 ноября 2023, 17:40
Вице-премьер Украины заявила об отсутствии русскоязычного меньшинства в стране
Википедия
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На Украине не осталось русскоязычного меньшинства. А Евросоюз не будет требовать от республики соблюдения его прав во время переговоров об интеграции государства в сообщество. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Ее процитировала «Украинская правда».

«На Украине нет русскоязычного меньшинства - его не существует. Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русскоязычное», - указала Стефанишина.

По ее словам, в республике есть украинцы, часть которых использует русский язык. Сама вице-премьер пояснила, что является одесситкой и говорит сразу на двух языках без решений Венецианской комиссии.

Стефанишина отметила, что ЕС полностью разделяет такой подход на всей территории Украины.

«Я рада, что Еврокомиссия это понимает», - сказала она.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что организация рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной об их интеграции в сообщество. Однако республика должна выполнить определенные условия, в том числе улучшить ситуацию с правами языковых меньшинств.

Россия Евросоюз Украина
09 ноября 2023, 17:17
«Все вышло из-под контроля». Бойцам ХАМАС дали приказ 7 октября не атаковать детей и женщин
РИА «Новости»
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При атаке на Израиль 7 октября бойцам ХАМАС дали приказ не нападать на детей, женщин и пожилых людей, но ситуация вышла из-под контроля. С таким заявлением в интервью испанской газете El Mundo выступил представитель палестинского движения в Ливане Усама Хамдан, сообщило РИА «Новости».

По словам Хамдана, приказ не атаковать стариков, детей и женщин отдал командующий военным крылом организации «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф. Но когда бойцы движения взяли под контроль военные позиции, возник пробел в безопасности вокруг сектора Газа.

«И ситуация вышла из-под контроля. Многие [бойцы движения] вошли в [израильские] поселения (кибуцы), и произошло много всего, за некоторые [происшествия] ответственность несут израильтяне», - подчеркнул Хамдан.

ХАМАС подверг Израиль беспрецедентной ракетной атаке рано утром 7 октября. После бойцы движения вторглись в приграничные районы на юге Израиля. Там они открывали огонь и по военным, и по гражданским, а также захватили более 200 заложников.

Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение месяца ВВС ЦАХАЛ продолжают наносить удары по анклаву. Число погибших в результате обстрелов превысило 10,5 тысячи человек.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
09 ноября 2023, 17:04
«Даже намеков не было». Помощник Путина — о возможности диалога с Киевом
РИА «Новости»
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Россия не меняла своей позиции и по-прежнему готова к переговорам с Украиной, заявил в комментарии Life помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. При этом он подчеркнул, что со стороны Киева в последнее время не было даже намека на желание возобновить контакты.

«Пока даже намеков не было, но мы всегда готовы», - сказал Ушаков.

О том, что Запад обсуждает с руководством Украины возможные мирные переговоры с Россией, в начале ноября сообщил NBC. По информации источника телеканала, чиновники из США и Европы стали поднимать эту тему с украинскими властями «Разговоры включали общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности», - указал собеседник NBC.

В Киеве никаких заявлений о возможных переговорах с российской стороны не делают.

Президент страны Владимир Зеленский , напротив, успел заверить, что ВСУ будут продолжать наступления, пусть пока у них и не было успехов на поле боя. Причина этого в том, Запад не предоставил стране нужного объема вооружений, указал он.

Владимир Зеленский Россия Переговоры Украина
09 ноября 2023, 16:35
НАТО призвал Россию играть ответственную роль в контроле над вооружениями
РИА «Новости»
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Североатлантический альянс призвал Россию играть ответственную роль в контроле над вооружениями, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Так высокопоставленный чиновник прокомментировал выход страны из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил ТАСС.

«НАТО остается полностью приверженным контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. И мы призываем Россию играть ответственную роль», - сказал он в ходе пресс-конференцию в Берлине перед встречей с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее на сайте альянса опубликовали заявление , в котором выход России из ДОВСЕ причислили к действиям, «подрывающим» евроатлантическую безопасность.

О том, что процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе полностью завершилась в полночь 7 ноября, объявили в МИД РФ.

«Таким образом, международно-правовой документ, действие которого наша страна приостановила еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю», - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве добавили, что страна попрощалась с этим договором без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте.

Россия НАТО

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