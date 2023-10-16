Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 2,8 тысячи

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Кроме того, из-за конфликта с Израилем пострадали по меньшей мере 10 950 человек, сообщило ведомство.

Иностранные СМИ 15 октября заявили, что из-за авиаударов со стороны ЦАХАЛ в палестинском анклаве разрушились многие дома. В результате местные жители оказались погребены или заблокированы под обломками зданий, пропавшими без вести объявили до тысячи человек. Сильнее всего пострадали такие города как Шахид и Мусаба.

Ранее пресс-служба Минздрава Палестины сообщала, что жертвами атак со стороны Израиля стали 2,6 тысячи человек, в том числе 724 ребенка.

Телеканал Al Arabiya заявил, что в южных районах сектора Газы ввели пятичасовой режим тишины. Израильская армия пошла на этот шаг для эвакуации населения палестинского анклава и доставки гуманитарной помощи.