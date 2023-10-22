Число погибших в секторе Газа палестинцев увеличилось до 4,6 тысячи

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Жертвами палестино-израильского конфликта стали 1873 ребенка. Более 14 тысяч мирных жителей получили ранения.

С начала эскалации свои дома покинули уже полтора миллиона палестинцев. Ближневосточное агентство помощи беженцам сообщило, что более 500 жителей Газы укрываются во временных приютах. В палестинском анклаве не хватает лекарств, воды, продуктов, электричества и топлива.

ЦАХАЛ устроил блокаду сектора Газа в рамках подготовки наземной операции в регионе. Власти Израиля пропускают машины с гумпомощью в ограниченном количестве и только после проверки на оружие. На контрольно-пропускном пункте «Рафах» на границе с Египтом стоит очередь из грузовиков с гуманитарной помощью.

* Принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.