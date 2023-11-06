Число погибших в секторе Газа достигло 10 тысяч

Предприятия оборонно-промышленного сектора Украины приступили к производству беспилотников-камикадзе, способных преодолевать расстояние до одной тысячи километров. Об этом в интервью изданию «Экономическая правда» заявил генеральный директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин.
Он подчеркнул, что первые испытания новых беспилотников начались еще при прошлом руководстве. Но сейчас уже начался серийный выпуск новых моделей.
«Производится. В частности, в кооперации с иностранными партнерами. Где именно, рассказывать не буду из соображений безопасности. Главное - что они летают и взрываются, а Силы обороны [Украины] их заказывают», - заявил Сметанин.
Глава «Укроборонпрома» подчеркнул, что общее производство беспилотников в стране вышло на новый уровень. На рынке появились как государственные, так и частные производители, которые выпускают разные модели. Но основной упор они сделали на сложных и дорогих беспилотниках с высокими характеристиками.
По словам Сметанина, сегодня самая большая необходимость в FPV-дронах, которыми управляют операторы. Для их производства Украина подписала соглашения с тремя крупными компаниями.
«У нас есть люди, помещения, нам завозят компоненты, и мы производим. Мы помогаем масштабировать разработки всем, кто к нам обращается», - пояснил собеседник журналистов.
Он добавил, что выпуск беспилотников сейчас занимает второе место по значимости и затратам «Укроборонпрома» после боеприпасов. Сметанин отметил, что в бюджете следующего года на модернизацию оборонно-промышленного комплекса Украины заложили сумму, в семь раз превышающую сегодняшние расходы.
В конце сентября газета The New York Times со ссылкой на данные украинских производственных площадок сообщила о сокращении выпуска беспилотников. Причиной стало ужесточение таможенных правил Китая, которые запретили вывоз из страны технологий и запчастей.
По данным журналистов, поставки не прекратились полностью. Китайские предприниматели для сохранения доли экспорта перешли на усложненные схемы, что увеличило в цене их товар. Украинские производители обратились к предприятиям из других стран, а также перешли на контрабандные поставки.