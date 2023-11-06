Число погибших в секторе Газа достигло 10 тысяч

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«В результате воздушных налетов на сектор Газа общее число погибших достигло 10 022, среди них более четырех тысяч - дети», - заявили в ведомстве.

В пятницу, 3 ноября, Минздрав Палестины сообщал о 9,7 тысячи жертв.

В течение ближайших двух суток , по данным СМИ, израильские войска войдут на территорию Газы, после чего приступят к зачистке города от сподвижников движения ХАМАС.

Ранее войска Израиля окружили сектор Газа и разделили территорию анклава на север и юг, позволив мирным жителям выйти в южные районы по сухопутному региону.

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявлял о невозможности начала мирных переговоров с Израилем из-за его жесткой позиции против ХАМАС.