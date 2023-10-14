Число погибших в результате атаки ХАМАС в Израиле россиян увеличилось до 16

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«В результате атаки ХАМАС число погибших россиян в Израиле увеличилось до 16 человек, они также имели гражданство Израиля. Вместе с представителем МВД России в Израиле мы занимаемся подтверждением и проверкой имеющихся данных», - заявила пресс-секретарь дипломатического представительства Марина Рязанова.

Кроме того, еще восемь россиян находятся в списках пропавших без вести.

«Также по меньшей мере один россиянин находится в секторе Газа в плену у ХАМАС», - добавила она.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что в плен боевиков ХАМАС попали как минимум 120 гражданских лиц.

Ситуация между Палестиной и Израилем резко обострилась после атаки ХАМАС 7 октября. В ответ израильская армия объявила о проведении контртеррористической операции «Железные мечи».