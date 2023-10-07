Число погибших в Израиле возросло до 22 человек — СМИ
Число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта превысило 20, серьезно ранены более 70 человек. Об этом написала газета The Times of Israel со ссылкой на медслужбы.
«Министерство здравоохранения сообщает, что 545 человек были госпитализированы с момента начала массированной атаки ХАМАС. <…> Погибли по меньшей мере 22 человека. Ожидается, что число погибших будет расти», - передало СМИ.
По данным издания, среди убитых есть медработник. Он скончался в машине скорой помощи, его коллега, находившийся в другом транспорте, тяжело ранен.
Сообщения о пострадавших россиянах при ракетной атаке в Израиле не поступали. Российские дипломаты пристально следят за ситуацией.
Ранним утром 7 октября из Газы по городам центрального и южного Израиля выпустили около 2,5 тысячи ракет.
Израиль начал полномасштабную войну с вооруженным движением ХАМАС , который начал атаки. Палестина заявила о своем праве защищаться.