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«Министерство здравоохранения сообщает, что 545 человек были госпитализированы с момента начала массированной атаки ХАМАС. <…> Погибли по меньшей мере 22 человека. Ожидается, что число погибших будет расти», - передало СМИ.

По данным издания, среди убитых есть медработник. Он скончался в машине скорой помощи, его коллега, находившийся в другом транспорте, тяжело ранен.

Сообщения о пострадавших россиянах при ракетной атаке в Израиле не поступали. Российские дипломаты пристально следят за ситуацией.

Ранним утром 7 октября из Газы по городам центрального и южного Израиля выпустили около 2,5 тысячи ракет.

Израиль начал полномасштабную войну с вооруженным движением ХАМАС , который начал атаки. Палестина заявила о своем праве защищаться.