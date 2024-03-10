Число погибших в Газе превысило 31 тысячу
Число жертв в секторе Газа превысило 31 тысячу человек, сообщила пресс-служба Минздрава палестинского анклава. Пострадали свыше 72 тысяч человек.
«Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 31 045, пострадали 72 654 человек», - указано в заявлении.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день движение ХАМАС выпустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль нанес ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны».
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сравнил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху и его кабинет министров с нацистами из-за действий в Газе. Происходящее в палестинском анклаве выходит за рамки толерантности. Двум миллионам человек пришлось покинуть свои дома.