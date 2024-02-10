Число погибших в Газе превысило 28 тысяч
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 28 тысяч. Как сообщила пресс-служба Минздрава палестинского анклава, пострадали более 67,6 тысячи жителей.
«Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 28 064, пострадали 67 611 человек», - указано в заявлении.
Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. В этот день радикальное движение ХАМАС пустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары, а после объявил о переходе в «состояние войны».
Ранее Армия обороны Израиля призналась, что затапливает водой подземную инфраструктуру ХАМАС в Газе, чтобы нейтрализовать террористические объекты. Военные используют систему насосов, труб и комплекс инженерных разработок.