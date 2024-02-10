10 февраля 2024, 17:17

Число погибших в Газе превысило 28 тысяч

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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 28 тысяч. Как сообщила пресс-служба Минздрава палестинского анклава, пострадали более 67,6 тысячи жителей.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 28 064, пострадали 67 611 человек», - указано в заявлении.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. В этот день радикальное движение ХАМАС пустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары, а после объявил о переходе в «состояние войны».

Ранее Армия обороны Израиля призналась, что затапливает водой подземную инфраструктуру ХАМАС в Газе, чтобы нейтрализовать террористические объекты. Военные используют систему насосов, труб и комплекс инженерных разработок.

Израиль Ракеты Конфликт Израиля и Палестины
10 февраля 2024, 16:04
Министра обороны Норвегии раскритиковали за слова о России
РИА «Новости»
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Норвежский министр обороны Бьорн Арилд Грам умышленно сделал скандальное заявление о возможной «войне» с Россией. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он предположил, что глава Минобороны Норвегии попытался выставить Россию в качестве угрозы для европейских государств.

«Эти небольшие страны, которые с точки зрения военного потенциала и своей обороноспособности ничего не представляют, они все время пытаются спровоцировать ситуацию, когда на Западе начнут бояться Россию», - подчеркнул Джабаров.

Сенатор напомнил, что страны Запада получают выгоду от работы предприятий оборонной промышленности, которые снабжает вооружением НАТО. С помощью громких заявлений Грам поддержал напряжение вокруг темы безопасности, благодаря чему жители Европы могут спокойно отреагировать на растущие военные затраты, отметил Джабаров.

«У меня даже нет сомнений, что это такая общая политика для того, чтобы поднять выпуск военной продукции, чтобы заработали больше военные компании», - заключил он.

Ранее Грам призвал Норвегию подготовиться к противостоянию с Россией. По его мнению, российское руководство якобы может начать конфликт из-за членства Финляндии и Швеции в НАТО.

Военные Норвегия Россия Запад НАТО
10 февраля 2024, 15:29
Забывчивость Байдена вызвала панику и ярость в Белом доме
РИА «Новости»
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Возраст американского президента Джо Байдена уже давно является предметом беспокойства многих демократов и снижает его рейтинги среди избирателей. Но отчет специального прокурора Роберта Хера после расследования о ненадлежащем хранении лидером США секретных документов вызвал хаос в Белом доме, сообщило издание The Wall Street Journal.

Паника и ярость охватила резиденцию президента США в Вашингтоне. Белый дом не на шутку испугался, что избиратели начнут сомневаться в 81-летнем кандидате - Байден баллотируется на американских выборах в 2024 году.

«Опасения <…> заключаются в том, что документ усилит сомнения среди больших групп избирателей относительно способностей 81-летнего президента», - написали авторы материала.

Байден рассчитывает, что его переизберут на второй срок правления. Но его главный соперник - бывший президент Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Нынешний американский лидер стал часто путать имена. Дважды за несколько дней он неправильно назвал европейских лидеров , «пообщавшись» с умершими канцлером Германии Гельмутом Колем и бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном. Байден также не смог вспомнить даты важных событий своей жизни, например, когда умер его старший сын Бо. Доктор Марти Макари в эфире Fox News заявила - у Байдена деменция.

США Белый дом в США Рейтинги Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
10 февраля 2024, 13:59
Россия согласилась выплатить WADA взнос за 2023 год
РИА «Новости»
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Россия согласовала со Всемирным допинговым агентством (WADA) выплату взноса за 2023 год. Об этом журналистам рассказал министр спорта Олег Матыцин. Сумму выплаты он называть не стал.

«Не буду озвучивать цифры, но мы будем выплачивать согласованную с WADA сумму», - процитировала главу Минспорта России Lenta.ru.

Кроме того, страна договорилась с WADA об установке формулы взноса на 2024 год. Матыцин пояснил, что Россия больше не состоит в Совете Европы, так что не может на него ориентироваться.

В середине ноября 2023 года в пресс-служба Минспорта поясняли, что Россия не отказывается выплачивать ежегодный взнос во Всемирное антидопинговое агентство, но направит его при условии определения универсальной формулы финансирования.

На тот момент взносы выплатили 45 стран и не внесли только пять, среди которых была Россия. Страна должна была WADA более 113 миллионов рублей.

WADA Россия Олег Матыцин
10 февраля 2024, 13:57
Россия жестко ответит на попытки Запада использовать замороженные активы
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Российская сторона жестко ответит на любые попытки Запада лишить ее права собственности на суверенные резервы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова привели на сайте ведомства.

Покушение на принадлежащие России замороженные активы воспримут как банальное воровство и «стремление экспроприаторов пополнить собственные карманы», предупредила дипломат.

Она подчеркнула, что Россия жестко отреагирует на недружественные действия коллективного Запада, будет защищать свои права и интересы всеми возможными средствами.

«В настоящее время в правительстве рассматривается целый ряд вариантов оказания правового и экономического воздействия», - отметила Захарова.

Совет Федерации предложил Министерству финансов России разработать законопроект об ответных мерах на возможное использование замороженных активов страны за рубежом. В качестве ответной меры предложили обложить налогами западные ценные бумаги в России.

Мария Захарова Санкции Россия Запад

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