Число погибших при землетрясениях в Японии достигло 55

Также в списке пострадавших числятся свыше 100 человек. Большинство из них - жители префектуры Исикава, которая оказалась в самом эпицентре подземных толчков. В этом регионе катаклизм уничтожил более 200 жилых домов.

По данным министерства экономики, торговли и промышленности, без доступа к электричеству остались порядка 33 тысяч домов в префектурах Исикава и Ниигата. Оперативные службы приостановили работу автозаправочных станций.

Землетрясения в Японии начались в первый день нового года. Власти страны помогли эвакуироваться более 60 тысячам человек, но многие все еще ждут прибытия спасателей.

Ранее в Сети появилось видео разрушительного землетрясения и цунами на острове Хонсю.