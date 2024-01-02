02 января 2024, 18:00

Число погибших при землетрясениях в Японии достигло 55

Global Look Press
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Общее число жертв в результате землетрясений в Японии достигло 55 человек. Об этом сообщило издание Asahi со ссылкой на оперативные службы.

Также в списке пострадавших числятся свыше 100 человек. Большинство из них - жители префектуры Исикава, которая оказалась в самом эпицентре подземных толчков. В этом регионе катаклизм уничтожил более 200 жилых домов.

По данным министерства экономики, торговли и промышленности, без доступа к электричеству остались порядка 33 тысяч домов в префектурах Исикава и Ниигата. Оперативные службы приостановили работу автозаправочных станций.

Землетрясения в Японии начались в первый день нового года. Власти страны помогли эвакуироваться более 60 тысячам человек, но многие все еще ждут прибытия спасателей.

Ранее в Сети появилось видео разрушительного землетрясения и цунами на острове Хонсю.

Землетрясения Япония
02 января 2024, 16:25
Теперь официально. Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС
Global Look Press
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Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС. Об этом сообщил государственный телеканал королевства Al Ekhbariya.

Решение о включении в состав БРИКС Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии приняли на саммите организации в Йоханнесбурге. Об этом 24 августа прошлого года заявлял президент ЮАР Сирил Рамафоса.

В конце декабря 2023-го аргентинский президент Хавьер Милей официально отказался от участия страны в БРИКС. По его словам, «в данный момент» это было бы неуместным.

В этом году председательство в организации перешло к России. Президент Владимир Путин высказался по этому поводу 1 января, обозначив главные цели и задачи предстоящей работы.

«И конечно, будем учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трех десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня», - добавил он.

Для этого, как пояснил российский лидер, Россия займется проработкой модальностей новой категории государств - партнеров объединения.

«Официально началось полноправное членство королевства в группе БРИКС, <…> что укрепляет его позиции в мире», - говорилось в сообщении канала.

Саудовская Аравия БРИКС
02 января 2024, 16:15
Несколько взрывов прогремели в Литве
Unsplash
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В Вильнюсе загорелся многоквартирный пятиэтажный дом после нескольких взрывов. Об этом сообщил портал LRT.

Представители Департамента противопожарной охраны и спасения отметили, что точную природу взрывов установить пока что не удалось. Спасатели начали эвакуировать жильцов, в больницы отвезли четырех пострадавших.

По предварительной информации, в жилом комплексе загорелись четыре квартиры. Жильцы рассказали, что перед распространением огня слышали несколько взрывов.

Пожарные прибыли на место происшествия, однако их действия осложнило сильное задымление. К зданию пригнали восемь автоцистерн, также задействовали четыре экипажа полиции.

Местный оператор энергоснабжения уточнил, что дом запитан бытовым газом, около шести месяцев назад газовые системы прошли регламентную проверку, добавил News.ru.

Ранее взрыв газа произошел в доме в Томской области, пострадала женщина.

Газ Литва Взрывы
02 января 2024, 15:34
Белоруссию назвали главной должницей России
РИА «Новости»
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Белоруссия по объему долгов перед Россией вышла на первое место. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Всемирного банка.

В общей сложности Белоруссия должна России порядка 8,24 миллиарда долларов. За ней следуют Бангладеш - 5,86 и Индия - 3,75.

Совокупный долг перед Россией со стороны иностранных стран и их резидентов составляет около 28,9 миллиарда долларов по состоянию на конец 2022 года.

Индия стала единственным государством в 2022 году, перед которой у России увеличился внешний долг. В 2023 году Россия оставалась должником Южной Кореи, Индии и Франции.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна сократила внешние задолженности примерно на треть , что является крайне важным показателем, писал RT.

Глава государства отметил, что ведущие корпорации страны вовремя выплачивают кредиты, делая свою финансовую политику более здоровой, добавил сайт kp.ru.

Долги Белоруссия Россия
02 января 2024, 15:20
Пять человек погибли в столкнувшемся с лайнером самолете береговой охраны Японии
Global Look Press
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При столкновении самолета береговой охраны Японии с пассажирским лайнером авиакомпании JAL в аэропорту Ханеда погибли пять человек. Все они находились в первом воздушном судне, сообщил телеканал NHK.

Изначально СМИ сообщали о четырех погибших, но затем их число увеличилось.

Борт береговой охраны Японии столкнулся с самолетом авиакомпании JAL , который следовал в Токио из Саппоро.

На борту лайнера Airbus A350 было 379 человек, среди них восемь детей. После столкновения начался пожар , всем пассажирам удалось вовремя эвакуироваться, отметил RT.

В пресс-службе авиакомпании JAL отметили, что столкновение произошло в момент посадки, когда на взлетно-посадочной полосе разворачивался другой самолет.

На борту транспорта береговой охраны находились шесть человек, одному удалось спастись, добавил kp.ru.

Япония Самолеты Авиакомпании

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