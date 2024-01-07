Число погибших при землетрясениях в Японии достигло 128

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Как минимум 560 человек получили ранения различной степени тяжести. Спасатели также не могут установить местонахождение боле 220 местных жителей.

Авторы материала уточнили, что природный катаклизм в Японии унес жизни свыше 100 человек впервые с 2016 года, когда в ходе землетрясения в префектуре Кумамото погибли 273 человека.

В первый день 2024 года на западе Японии начались мощные землетрясения. Самую большую сейсмическую активность зафиксировали в префектуре Исикава, где катаклизм уничтожил порядка 250 домов, а вспыхнувшие пожары - свыше 300 построек.

В настоящее время на территории всей Исикавы есть перебои в подаче тепла, электричества и воды, а также нехватка топлива.

Ранее разбушевавшееся цунами на японском острове Хонсю показали на видео. Высокая морская волна сносила на своем пути людей, дома и автомобили.