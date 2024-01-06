06 января 2024, 12:47

Число погибших при землетрясениях в Японии достигло 126

Global Look Press
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Число погибших при серии землетрясений в Японии достигло 126. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на заявление местных властей.

Как минимум 516 человек получили травмы различной степени тяжести. Спасатели не могут установить местонахождение еще 222 жителей.

Журналисты уточнили, что землетрясение в Японии унесло жизни более 100 человек впервые с 2016 года, когда при катаклизме в префектуре Кумамото погибли 273 человека.

Мощные землетрясения в западной части Японии начались в первый день 2024 года. Самым пострадавшим оказался регион Исикава, где подземные толчки уничтожили свыше 250 домов, а начавшиеся пожары - более 300 построек.

На территории префектуры по-прежнему сохраняется нехватка топлива, есть перебои в подаче воды и электричества.

Ранее появились кадры последствий цунами на японском острове Хонсю. Поднявшаяся с моря волна сносила дома, автомобили и людей.

Землетрясения Япония
06 января 2024, 11:19
Гигантского тунца продали почти за миллион долларов на аукционе в Японии
Global Look Press
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На аукционе в Токио продали гигантского голубого тунца массой 238 килограммов. Об этом сообщил телеканал NHK.

Торги стали первыми в 2024 году, участие на них считается престижным для ресторанного бизнеса. Предприниматели уверены, что приобретение главного лота на первых торгах года поспособствует развитию заведения в дальнейшем.

«Они считают, что попробовать столь дорогую рыбу захотят многие посетители, что позитивно скажется на посещаемости», - отметили журналисты.

Проданный тунец стал четвертым по стоимости за всю историю проведения подобных аукционов в Токио. Рыбу выловили неподалеку от префектуры Аомори.

Ранее три рыбака на турнире Alton Catfish Classic в США поймали гигантского сома , который весил 48 килограммов. За свой улов они заработали 1,5 тысячи долларов. После завершения соревнований всю живность отпустили в воды Миссисипи.

Аукционы Япония
06 января 2024, 10:37
Названы регионы, где в 2024 году могут вспыхнуть новые конфликты
РИА «Новости»
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Тайвань и Ближний Восток — регионы, где потенциально могут разгореться военные конфликты. Такое мнение в интервью Lenta.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Тайвань и Ближний Восток - регионы, где потенциально могут разгореться военные конфликты. Такое мнение в интервью Lenta.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Вопрос в том, перерастет ли ближневосточный конфликт в глобальное столкновение арабских стран с Израилем», - пояснил он.

По мнению Кнутова, власти США давят на арабские государства, чтобы те не объединились против Израиля. Однако, если страна совершит необдуманные действия, то ситуация пойдет по нарастающей.

Помимо кризиса на Ближнем Востоке, Кнутов назвал опасной ситуацию вокруг Тайваня. Очень многое зависит от результата президентских выборов в США, которые состоятся осенью, заметил он.

В случае провозглашения островом независимости, у Китая не будет другого выхода, как начать боевые действия, подытожил эксперт.

В новогоднем поздравлении нации лидер КНР Си Цзиньпин назвал неизбежным воссоединение Тайваня и материкового Китая. При этом в прошлом году китайский политик не делал подобных заявлений.

Конфликт Израиля и Палестины Тайвань
06 января 2024, 10:18
Израиль попытается уговорить страны не обвинять его в геноциде на суде в ООН
РИА «Новости»
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Представители МИД Израиля попытаются воздействовать на другие страны, чтобы они не поддерживали инициированный ЮАР процесс в Международном суде ООН по обвинению в геноциде палестинцев в секторе Газа. Об этом сообщило издание Axios.

Израильский МИД якобы поручил своим послам оказать давление на политиков и дипломатов в принимающих странах. В срочной телеграмме ведомство потребовало добиться от них недвусмысленного и немедленного заявления, что они отвергают «безосновательные, абсурдные и возмутительные обвинения в адрес Израиля».

ЮАР в конце декабря подала исковое заявление в Международный суд ООН о признании геноцидом действий Израиля в секторе Газа против ХАМАС. В ответ израильская сторона заявила, что претензии республики не имеют под собой юридической и фактической основы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что боевые действия в секторе Газа прекратятся после того, как ЦАХАЛ полностью демилитаризует палестинский анклав.

Израиль Суд ООН Конфликт Израиля и Палестины
06 января 2024, 08:45
Число погибших при землетрясениях в Японии достигло 110
Pixabay
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Количество погибших в результате землетрясений в Японии достигло 110. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные властей.

Также как минимум 516 человек получили травмы. В настоящее время спасатели пытаются установить местоположение еще 222 человек.

В поисковых работах задействовали экстренные службы и Силы самообороны Японии. Наиболее пострадавшим регионом оказалась префектура Исикава, подземные толчки уничтожили там порядка 250 домов.

Кроме того, в Исикаве сложилась непростая гуманитарная обстановка, есть перебои с подачей воды и электричества, а также присутствует нехватка топлива. Глава правительства Фумио Кисида призывал не допустить вспышек инфекций в пунктах временного размещения эвакуированных людей.

В первый день 2024 года западное побережье Японии сотрясла серия мощных землетрясений. Сейсмологи допустили, что усиление подземных толчков спровоцирует ряд оползней в ряде районов.

Землетрясения Япония

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