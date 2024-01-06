Число погибших при землетрясениях в Японии достигло 126

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Как минимум 516 человек получили травмы различной степени тяжести. Спасатели не могут установить местонахождение еще 222 жителей.

Журналисты уточнили, что землетрясение в Японии унесло жизни более 100 человек впервые с 2016 года, когда при катаклизме в префектуре Кумамото погибли 273 человека.

Мощные землетрясения в западной части Японии начались в первый день 2024 года. Самым пострадавшим оказался регион Исикава, где подземные толчки уничтожили свыше 250 домов, а начавшиеся пожары - более 300 построек.

На территории префектуры по-прежнему сохраняется нехватка топлива, есть перебои в подаче воды и электричества.

Ранее появились кадры последствий цунами на японском острове Хонсю. Поднявшаяся с моря волна сносила дома, автомобили и людей.