Число погибших при землетрясениях в Японии достигло 110

Также как минимум 516 человек получили травмы. В настоящее время спасатели пытаются установить местоположение еще 222 человек.

В поисковых работах задействовали экстренные службы и Силы самообороны Японии. Наиболее пострадавшим регионом оказалась префектура Исикава, подземные толчки уничтожили там порядка 250 домов.

Кроме того, в Исикаве сложилась непростая гуманитарная обстановка, есть перебои с подачей воды и электричества, а также присутствует нехватка топлива. Глава правительства Фумио Кисида призывал не допустить вспышек инфекций в пунктах временного размещения эвакуированных людей.

В первый день 2024 года западное побережье Японии сотрясла серия мощных землетрясений. Сейсмологи допустили, что усиление подземных толчков спровоцирует ряд оползней в ряде районов.