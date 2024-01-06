06 января 2024, 08:45

Число погибших при землетрясениях в Японии достигло 110

Pixabay
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Количество погибших в результате землетрясений в Японии достигло 110. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные властей.

Также как минимум 516 человек получили травмы. В настоящее время спасатели пытаются установить местоположение еще 222 человек.

В поисковых работах задействовали экстренные службы и Силы самообороны Японии. Наиболее пострадавшим регионом оказалась префектура Исикава, подземные толчки уничтожили там порядка 250 домов.

Кроме того, в Исикаве сложилась непростая гуманитарная обстановка, есть перебои с подачей воды и электричества, а также присутствует нехватка топлива. Глава правительства Фумио Кисида призывал не допустить вспышек инфекций в пунктах временного размещения эвакуированных людей.

В первый день 2024 года западное побережье Японии сотрясла серия мощных землетрясений. Сейсмологи допустили, что усиление подземных толчков спровоцирует ряд оползней в ряде районов.

Землетрясения Япония
06 января 2024, 08:31
Американского журналиста Старнса удивила «секретная» госпитализация Остина
РИА «Новости»
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Телеведущий американского канала Newsmax Тодд Старнс отреагировал на сообщение Минобороны США о госпитализации главы ведомства Ллойда Остина. Журналист задался вопросом, почему информацию о том, что он попал в больницу, раскрыли спустя пять дней.

«Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. К чему такая секретность?» - написал Старнс в соцсети X.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Остина госпитализировали. Оказалось, что министр находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида с понедельника, 1 января.

У Остина начались осложнения после плановой медицинской процедуры, но сейчас он уже идет на поправку. Учитывая его состояние, врачи решат, когда глава Минобороны США может вернуться к работе.

США Пентагон Больницы
06 января 2024, 08:25
Более 10 воздушных судов армии Китая отследили около Тайваня
РИА «Новости»
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Вооруженные силы Тайваня за прошедшие сутки отследили приближение к острову пяти кораблей, 13 воздушных судов и двух аэростатов Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

«По состоянию на 06:00 субботы, 6 января, рядом с Тайванем зафиксировали пять кораблей и 13 воздушных судов Народно-освободительной армии Китая», - заявили в Минобороны Тайваня.

В пресс-службе отметили, что китайский беспилотник-разведчик WZ-7 зашел в опознавательную зону ПВО. В ответ Тайвань направил морской и воздушный патруль для контроля ситуации, а также развернул ракетные системы наземного базирования.

Также в ночь на субботу тайваньские военные выявили движение двух аэростатов КНР неподалеку от Тайваньского пролива на высоте 7,3 и 5,1 километра.

Председатель КНР Си Цзиньпин в декабре заявил американскому коллеге Джо Байдену о планах воссоединения острова с материковой частью государства. При этом он уточнил, что реинтеграция будет мирной, а не силовой.

Вооруженные силы Тайваня за прошедшие сутки отследили приближение к острову пяти кораблей, 13 воздушных судов и двух аэростатов Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Военные Китай Тайвань
06 января 2024, 07:43
Ким Чен Ын поручил увеличить объемы производства пусковых установок для ракет
РИА «Новости»
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью посетили завод, где производят мобильные пусковые установки для ракет. Он распорядился, чтобы предприятие нарастило выпуск оборудования ради модернизации армии страны. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

Ким Чен Ыну доложили о выполнении заводом плана на 2023 год. Он высоко оценил заслуги коллектива, который достиг новой производственной цели. Также северокорейский лидер поставил ряд задач по составлению перспективного плана выпуска ракетных установок.

«Товарищ Ким Чен Ын отметил важность производства пусковых машин для различных тактико-стратегических вооружений», - подчеркнули в ЦТАК.

В материале говорится, что эта работа идет в рамках программы укрепления ядерных сил страны. По словам Ким Чен Ына, завод играет большую роль в оборонном контуре КНДР, поэтому он «дорожит» им.

Лидер Северной Кореи поддерживает курс на милитаризацию страны. Ранее он призвал Народную армию готовиться к потенциальной войне на фоне угрозы со стороны Южной Кореи и США.

Ракеты Северная Корея Ким Чен Ын Заводы
06 января 2024, 07:28
ЦАХАЛ обстрелял север и юг Газы, погибли не менее 13 палестинцев
РИА «Новости»
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Не менее 13 палестинцев стали жертвами израильских ударов по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы и городу Хан-Юнис, который расположен на юге анклава. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

Агентство уточнило, что пять человек погибли после удара армии Израиля (ЦАХАЛ) по кладбищу в районе Аль-Фалуджа. Там израильские военные применили беспилотники. Остальные скончались в результате артиллерийских обстрелов жилых кварталов.

Еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, ЦАХАЛ использовал «дымовые гранаты» и беспилотники в центре Газы. Здесь также есть пострадавшие.

Новый виток палестино-израильского конфликта начался 7 октября 2023 года после обстрела израильской территории со стороны Газы. Власти Израиля объявили о проведении военной операции с целью полного уничтожения движения ХАМАС.

Западные СМИ написали ранее, что в США обсуждают различные сценарии развития ближневосточного конфликта и возможное участие в нем.

Израиль Беспилотники Военные

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