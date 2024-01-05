Число погибших при землетрясении в Японии превысило 90

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Правительство страны отправило часть гуманитарной помощи в пострадавшие районы вдоль побережья через океан. Часть дорог пока недоступна для проезда машин и требует восстановления. Некоторые территории оказались полностью отрезаны.

Власти префектуры Исикава создали базу для доставки предметов первой необходимости, поступающих со всей страны для пострадавших жителей. В эвакуационные центры доставили около 32 тысяч человек. Кроме того, 66 тысяч домов остались без водоснабжения.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал не допустить вспышки заболеваний в центрах эвакуации, где находятся большое количество людей. Он призвал власти сделать все для улучшения условий содержания эвакуированных.

Серия мощных подземных толчков сотрясла западное побережье Японии в первый день 2024 года. Самое большое количество жертв и разрушений пришлось на провинцию Исикава.

Метеорологи заявили, что усиление сейсмической активности может привести к оползням в ряде районов в ближайшие дни.