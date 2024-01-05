05 января 2024, 19:31

Число погибших при землетрясении в Японии превысило 90

Global Look Press
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Японские спасатели в ходе разбора завалов домов после землетрясения в префектуре Исикава нашли тела погибших жителей. Таким образом число жертв стихийного бедствия увеличилось до 94 человек. Без вести пропавшими числятся более 200, сообщил телеканал NHK со ссылкой на заявление властей префектуры.

Правительство страны отправило часть гуманитарной помощи в пострадавшие районы вдоль побережья через океан. Часть дорог пока недоступна для проезда машин и требует восстановления. Некоторые территории оказались полностью отрезаны.

Власти префектуры Исикава создали базу для доставки предметов первой необходимости, поступающих со всей страны для пострадавших жителей. В эвакуационные центры доставили около 32 тысяч человек. Кроме того, 66 тысяч домов остались без водоснабжения.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал не допустить вспышки заболеваний в центрах эвакуации, где находятся большое количество людей. Он призвал власти сделать все для улучшения условий содержания эвакуированных.

Серия мощных подземных толчков сотрясла западное побережье Японии в первый день 2024 года. Самое большое количество жертв и разрушений пришлось на провинцию Исикава.

Метеорологи заявили, что усиление сейсмической активности может привести к оползням в ряде районов в ближайшие дни.

Спасатели Землетрясения Япония
05 января 2024, 18:43
Частный самолет разбился на Карибах
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Четыре человека, включая пассажира-американца с двумя детьми и пилота, погибли в результате крушения частного самолета на Карибах. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции государства Сент-Винсент и Гренадины в Facebook*.

Самолет вылетел в четверг из аэропорта Бекия, однако сразу после подъема в воздух рухнул в океан. На борту находились 51-летний гражданина США и его дочери 10 и 12 лет, а также пилот - владелец борта.

Сразу после авиакатастрофы на помощь поспешили местные дайверы и рыбаки, но спасти никого не удалось. Полицейские начали расследование причин ЧП.

Ранее крушение самолета произошло в федеральной земле Гессен в Германии. Легкий одномоторный борт выполнял полет в рамках миссии бундесвера, но рухнул с высоты около 600 метров, погибли два человека.

*Деятельность корпорации Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская.

Авиация Самолеты
05 января 2024, 16:50
Клинтон угрожал СМИ за публикации о своем друге
Global Look Press
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Редакция американского журнала The Vanity Fair в 2011 году получила угрозы от бывшего президента США Билла Клинтона, который пытался остановить серию публикаций о продаже детей в сексуальное рабство финансистом Джеффри Эпштейном. Это следует из рассекреченных материалов судебного дела.

Заявление о поведении бывшего президента США содержится в электронном письме инициатора судебного разбирательства Вирджинии Джуффре, датированном 30 мая 2011 года.

В своем послании она рассуждала на тему, стоит ли ей поговорить с главным редактором журнала о публикации истории, связанной с британским принцем Эндрю, входившим в близкий круг покойного Эпштейна.

«Когда я проводила кое-какие исследования в VF, меня действительно беспокоило, что они могли написать обо мне, учитывая, что Б. Клинтон пришел в VF и велел им не писать статьи о сексуальной торговле его хорошего друга Дж. Э.», - указано в тексте письма.

Автор подписала свое послание псевдонимом Дженна, который использовала в то время.

Американское издание The Business Insider обратилось к пресс-секретарю бывшего президента США Анхель Уренье за комментарием. В ответ журналисты получили часть комментария занимавшей пост главного редактора журнала The Vanity Fair Грейдон Картер газете The Telegraph.

«Этого никогда не было», - заявила экс-глава журнала.

Разрешение на публикацию материалов судебного дела против Джеффри Эпштейна в минувшую среду, 3 мая, дал Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк. В списках фигурантов, связанных с обвиняемым в эксплуатации девочек-подростков, кроме Билла Клинтона, оказались еще один бывший президент США Дональд Трамп, певец Майкл Джексон и иллюзионист Дэвид Копперфильд.

По словам свидетелей, знаменитостей видели в резиденциях и домах Эпштейна, но ничего предосудительного за ними не замечали. Под псевдонимом Джей Доу скрываются еще 187 фигурантов дела.

США Суд Журналистика Джеффри Эпштейн
05 января 2024, 16:44
Великобритания решила списать два корабля из-за нехватки моряков
Global Look Press
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Власти Великобритании спишут два военных корабля, чтобы переправить обслуживающий их персонал на фрегаты нового класса. Об этом написала газета The Telegraph. Журналисты отметили, что в Соединенном Королевстве не хватает моряков.

По данным Минобороны Великобритании, в ВМС страны самые худшие среди других подразделений ведомства показатели по набору военнослужащих. На фоне этого в 2024 года планируют списать корабли Argyll и Westminster, один из них недавно отремонтировали.

Суда могут продать союзникам или утилизировать. Экипажи этих кораблей направят обслуживать фрегаты Type 26.

Несмотря на нехватку моряков, британские власти планируют расширять флот. До 2030 года ВМС Великобритании получит пять фрегатов Type 26.

Ранее на борту атомной подводной лодки Vanguard ВМС Великобритании в Атлантическом океане произошло ЧП. Из-за неисправности глубиномера субмарина едва не затонула.

Великобритания
05 января 2024, 16:38
Разгневанные фермеры в ФРГ пытались блокировать прибытие парома с вице-канцлером
Global Look Press
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Более 100 фермеров, недовольных планами правительства Германии по отмене субсидий, попытались блокировать прибытию парома с вице-канцлером Робертом Хабеком. О происшествии на причале Шлюттзиль сообщил пресс-секретарь правительства страны Штеффен Хебештрайт в соцсети X, уточнило РИА «Новости».

Хабек возвращался из отпуска на севере Германии, но на причале Шлюттзиль его ждала неожиданная встреча. Его поджидали разгневанные фермеры.

Вице-канцлер предложил им прислать для разговора нескольких делегатов, но толпа отказалась. После часть протестующих попыталась прорваться на паром. Правоохранители применили перцовый газ для разгона демонстрантов.

«Сегодняшняя блокада прибытия федерального министра Хабека на паромный причал постыдна и нарушает правила демократического сосуществования», - прокомментировал произошедшее Хебештрайт.

По его мнению, подобная «жестокость политических нравов» никого не должна оставлять равнодушным при всем понимании живой протестной культуры.

Германия Протесты

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