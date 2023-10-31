Число погибших при ударах ВВС Израиля по лагерю беженцев превысило 50

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В результате атак несколько домов оказались разрушены. По данным представителя ведомства Ашрафа аль-Кудры, в итоге может оказаться, что жертв значительно больше.

«Джебалия является самым густонаселенным районом в палестинском анклаве», - пояснил он.

ЦАХАЛ нанес авиаудар по крупнейшему из восьми лагерей беженцев в секторе Газа вечером 22 октября. Под завалами нашли десятки тел, сообщалось о по крайней мере 27 пострадавших. Большинство погибших - женщины и дети.

На днях израильская армия ударила по другому лагерю беженцев, расположенному в центральной части сектора Газа - Нусейрат. Погибли около 20 человек.