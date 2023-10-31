Число погибших при ударах ВВС Израиля по лагерю беженцев превысило 50
Более 50 человек погибли в результате серии ударов израильских ВВС по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа, сообщил палестинский Минздрав каналу Al Hadath. Накануне поступала информация о том, что жертв было 30.
В результате атак несколько домов оказались разрушены. По данным представителя ведомства Ашрафа аль-Кудры, в итоге может оказаться, что жертв значительно больше.
«Джебалия является самым густонаселенным районом в палестинском анклаве», - пояснил он.
ЦАХАЛ нанес авиаудар по крупнейшему из восьми лагерей беженцев в секторе Газа вечером 22 октября. Под завалами нашли десятки тел, сообщалось о по крайней мере 27 пострадавших. Большинство погибших - женщины и дети.
На днях израильская армия ударила по другому лагерю беженцев, расположенному в центральной части сектора Газа - Нусейрат. Погибли около 20 человек.