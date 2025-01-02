Число погибших при стрельбе в Черногории выросло до 12

Число погибших в результате стрельбы в Черногории увеличилось до 12, из них двое - дети. Об этом в эфире RTCG сообщила прокурор Андрияна Настич.

«Могу сказать, что погибли 12 человек, среди них двое детей. Все убийства произошли в разных местах. В Клиническом центре прооперировали четырех раненых», - сказала она.

В среду, 1 января, мужчина в районе Байице устроил стрельбу в местном кафе. Скончались несколько человек. В МВД страны изначально отмечали, что нападавший застрелил восемь взрослых и двух детей , а затем свел счеты с жизнью.

Власти республики объявили трехдневный траур. Премьер-министр Милойко Спайич также подтвердил смерть нападавшего. Он не исключил рассмотрение Советом нацбезопасности вопроса о запрете на владение оружием.