Число погибших при пожаре на шахте в Казахстане выросло до 33

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«Были обнаружены [тела] 33 человек, 13 еще не найдены, шесть человек вывели. Очаг пожара <…> локализовали», - привело агентство слова Силинского.

Пожар на шахте имени Костенко в Караганде случился 28 октября. Сразу стало известно об 11 погибших. Всего в шахте находились 252 человека, 205 удалось сразу вывести на поверхность.

Позже стало известно, что погибших - 28 человек. Медики увезли на скорой 17 шахтеров, одного отпустили после оказания помощи.

В воскресенье в Казахстане объявили днем траура по погибшим горнякам. Президент республики Касым-Жомарт Токаев пообещал оказать семьям погибших всю необходимую помощь.