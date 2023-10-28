Число погибших при аварии на шахте в Казахстане выросло до 28 человек

Авария на выработке произошла утром в субботу, 28 октября. Предварительной причиной возникновения огня назвали взрыв метана. В этот момент под землей находились 252 шахтера, из которых 205 успели поднять на поверхность до распространения пламени.

Прибывшие на место врачи забрали в больницы 17 шахтеров, одного из которых отпустили после оказания помощи.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил понедельник, 29 октября, днем траура по погибшим шахтерам. Он подчеркнул, что сейчас самое важное - провести спасательные работы и определить число пострадавших и нуждающихся в лечении.

«Мы окажем материальную помощь всем пострадавшим семьям. Если понадобится, создадим специальный фонд», - заявил Токаев.

Президент Казахстана добавил, что дал поручение прекратить сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау», которая отвечала за работу шахты. По словам главы республики, фирма оказалась худшим партнером за всю историю. Он подчеркнул, что меры коснутся и руководства компании.

Генпрокуратура Казахстана начала предварительное расследование о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ.