Число погибших после субботнего удара Израиля по Бейруту выросло до 29

Российская сторона жестко ответит на враждебные шаги японского правительства. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Дипломат напомнил, что президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил о готовности России к возобновлению сотрудничества с Японией, если в Токио будут готовы к конструктивному взаимодействию. Только японские власти снова продемонстрировали, что не планирует что-либо менять в позитивную сторону.

«В таких условиях будем вынуждены продолжать жестко реагировать на антироссийские шаги, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами», - заявил он.

Ранее депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки заявил, что умные люди в его стране сотрудничают с Россией, несмотря на санкции. Он добавил, что планирует довести сигнал, посланный российским лидером, до премьер-министра Сигэру Исибы и главы МИД Такэси Ивая.